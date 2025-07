ALEX FERNET torna a farci ballare con Hey Lady

“Hey Lady”, in uscita oggi venerdì 18 luglio, è il terzo e ultimo singolo tratto dall’album di prossima uscita di Alex Fernet ”Modern Night”, previsto per settembre 2025 via Bronson Recordings / La Zona d’Ombra.

Chi e’ Alex Fernet?

Enfant prodige della musica italiana, dopo l’esordio del 2021 con il singolo “1 2 3 Stella”, Alex Fernet ha pubblicato il suo primo disco “Luicidanotte” (2023) per la statunitense Peoples Potential Unlimited (PPU) e l’italiana Costello’s Records, raccogliendo attenzione e critiche positive sul suo stile e messaggio musicale.

Da subito apprezzato da stampa, artisti e addetti ai lavori, si esibisce in alcuni dei più importanti festival italiani e, a inizio 2024, viene segnalato da Rolling Stone Italia tra i nuovi artisti da tenere d’occhio. A febbraio 2025, in collaborazione con North Of Loreto (side project di Bassi Maestro), pubblica “Disco / Diavolo Blu”, stampato in 12″ da Maledetta Discoteca e seguito da un mini-tour nazionale prodotto da Costello’s Records e Django Music.

Lo abbiamo intervistato in quell’occasione a Milano, insieme a North of Loreto – Bassi Maestro.

Cos’e’ Hey Lady

È l’estate dell’amore che affronta l’autunno dell’anima attraverso melodie orecchiabili e testi sfacciati.

Rispetto ai precedenti singoli anticipatori, “The Nightdrive” e “Sunlight Vampires”, questo brano è il più intimo: una confessione sussurrata in una lounge deserta e piena di fumo. C’è del romanticismo, ma è disilluso, filtrato dal fruscio di una VHS e avvolto in una malinconia synth-pop, come quella che si potrebbe sentire dallo stereo di un’auto nel 1983, parcheggiata davanti a un bowling abbandonato.