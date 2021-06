COLAPESCE DIMARTINO: al via sabato 19 giugno da Aosta il tour estivo 2021

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”.

Così, il duo rivelazione di Sanremo 2021, sarà in tour quest’estate con una serie di concerti, portando nella dimensione live lo straordinario successo del loro ultimo album “I mortali²” (42 Records/Numero Uno) e della hit in vetta a tutte le classifiche streaming e radio “Musica leggerissima” (già certificata Doppio Disco di Platino).

COLAPESCE DIMARTINO – Tour Estate 2021

19 GIUGNO @ AOSTA Musicastelle – Acustico

9 LUGLIO @ FESTIVAL DEI DUE MONDI di Spoleto (PG)

10 LUGLIO @ ARENA DELLA REGINA di Cattolica (RN)

12 LUGLIO @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL di Marostica (VI)

13 LUGLIO @ BIKE IN di Mantova

16 LUGLIO @ LUCE MUSIC FESTIVAL di Bitonto (BA)

18 LUGLIO @ NOVA di Bologna

19 LUGLIO @ MOONLAND FESTIVAL di Sarzana (SP)

21 LUGLIO @ ESTATE SFORZESCA di Milano

22 LUGLIO @ FLOWERS FESTIVAL di Collegno – Torino

25 LUGLIO @ TARVISIO (UD) No Borders Music Festival – Acustico

26 LUGLIO @ CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma

27 LUGLIO @ CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA di Roma

31 LUGLIO @ PARCO DEI SUONI di Riola Sardo (OR)

7 AGOSTO @ LOCUS FESTIVAL di Fasano (BR)

21 AGOSTO @ TERRASOUND di Francavilla al Mare (CH)

22 AGOSTO @ Luce Music Festivla di Lecce

28 AGOSTO @ TEATRO ANTICO di TAORMINA – Sold Out

3 SETTEMBRE @ SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO di Prato

4 SETTEMBRE @ NO SOUND FEST di Servigliano (FM)



I due cantautori siciliani, quest’estate, presenteranno uno show sorprendente in cui suoneranno live sia i brani che compongono “I Mortali” che alcuni classici del loro repertorio solista. Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Adele Altro (Any Other, una vera perla rara del panorama underground italiano), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

Ad affiancare le date del tour con la band, ci saranno anche una mini-serie di concerti speciali in alcune location immerse nella natura, tra le più suggestive del nostro Paese. Questi i primi appuntamenti già annunciati: il 19 giugno a Musicastelle ad Aosta e il 25 luglio al No Boarders Music Festival di Tarvisio (UD). Qui Lorenzo e Antonio si esibiranno da soli, in acustico, accompagnati solo dai loro strumenti. Un modo per annullare le distanze e raccontarsi attraverso le loro canzoni eseguite nel modo in cui sono nate.