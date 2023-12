Tornano le BABYMETAL in concerto il 25 giugno a Rock in Roma 2024

Dopo l’esorbitante sold out al Fabrique, non potevamo non rivederle al più presto. Hellfire Booking Agency annuncia le Babymetal al Rock in Roma il prossimo 25 giugno!

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/485ILUP

Scelte dal Fox God per essere le salvatrici del metal, a detta della leggenda, il kawaii metal non esisterebbe senza le Babymetal. Abiti goth ultra accessoriati, un sound pesante e testi iper energici, le Babymetal sono fra le band giapponesi più popolari dell’intero globo, così pressanti da aver diviso la scena in due ed aver espugnato il supporto di titani come Rob Zombie. Combinando aspetti tipicamente j-pop all’aggressività del metal più esplosivo, le Babymetal godono di feat addirittura con Tom Morello (Rage Against the Machine), Bring Me The Horizon, Lil Uzi Vert; duetti dal vivo con Red Hot Chili Peppers, Dragonforce e Skrillex, innumerevoli riconoscimenti dalla critica mondiale e un posto d’onore nei palchi dei festival più rilevanti del panorama internazionale. Il tutto in aggiunta a 4 album in studio, 12 album live, 1 EP, 10 video album e 1 compilation. Incredibili.

Dopo il loro successone di questo dicembre, la prima parentesi italiana in otto anni, le Babymetal tornano a trovarci per una data esclusiva al Rock in Roma.

BABYMETAL

25 GIUGNO 2024 – ROMA – ROCK IN ROMA

Viale del Poggio Fiorito, 27 Roma

