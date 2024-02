Tornano dopo 10 anni i GOSSIP: in concerto a giugno a Roma e Milano

Dopo aver rotto un silenzio di oltre 10 anni con singoli come ‘Crazy Again’ e ‘Real Power’, Gossip annunciano il loro atteso ritorno con un tour internazionale che li porterà anche in Italia per due attesi appuntamenti a giugno, un’occasione per vedere dal vivo la band di Beth Ditto con ‘Real Power’, il nuovo album in arrivo il 22 marzo (Sony Music).

GOSSIP

SABATO 22 GIUGNO – ROMA

Invincible Fest Spin Off, Villa Ada

Via Salaria, 267

prezzo del biglietto: 25 Euro + prevendita

biglietti in vendita su Xceed

DOMENICA 23 GIUGNO – MILANO

Magnolia Summer 2024, Segrate (MI)

Via Circonvallazione Idroscalo, 41

prezzo del biglietto: 25 Euro + prevendita

biglietti in vendita su Dice.fm

Prodotto da Rick Rubin – già al lavoro su ‘Music For Men’, capolavoro del 2019 – il disco vede la collaborazione di Cody Critcheloe, aka SSION, che ne ha curato l’intero lato creativo.

‘Real Power’ celebra la forza della musica, dell’espressione creativa e del potere della famiglia, scelta dopo il trauma collettivo e personale. Il disco vede il trio composto da Beth Ditto, Nathan Howdeshell e Hannah Blilie di nuovo insieme ed attraversare, in undici tracce, una miscela di generi e texture sonore, dal rock propulsivo alla dance, fino ad una gamma di emozioni intense in grado di abbracciare l’intera gamma dell’esperienza umana.

“Tutti abbiamo vissuto molte perdite, e ognuno di noi ha compiuto 40 anni dall’ultima volta che abbiamo registrato insieme“, dice Ditto, “Si tratta di momenti così grandi nella tua vita“. Ditto e Blilie si sono entrambe separate ed il mondo ha affrontato una pandemia dall’ultima volta che la band era insieme, ovvero il tour per il decimo anniversario di ‘Music For Men’. Tutto ciò ha portato a un ulteriore avvicinamento del trio. “Ho capito molte cose importanti: che l’amicizia è bella, che la musica è potente, che non dovremmo mai dare la vita per scontata“, aggiunge Howdeshell. “Sono in grado di vedere la bellezza delle piccole cose ora“.

Questa attitudine ha portato alla creazione del nuovo album. “È stato un vero piacere. Abbiamo avuto davvero una grande esplosione creativa e di energia, registrando giorno e notte“, ricorda Howdeshell.

Lavorare di nuovo con Rubin ha dato alla band lo spazio e il supporto per riconnettersi tra loro e creare insieme. “Rick è puro nella sua creatività. Non è interessato alle mode o alle opinioni di un’etichetta. Cerca di tirare fuori sempre il meglio da noi. ” afferma Howdeshell.

“C’è un’atmosfera di grande supporto“, concorda Ditto. “Sembra che ci sia un altro membro della band, ma non in modo invadente. E’ silenzioso, si siede e ascolta. C’è molto parlare con lui, parlare delle emozioni e fare domande. Questo è il bello dei produttori, gran parte è sul processo di ciò che sta accadendo nel momento, così puoi essere il tuo io migliore e il tuo io più libero. Rick è davvero bravo a portarti all’essenza più autentica”

Il brano ‘Real Power’, che da il titolo al disco, è un inno danzante alla consapevolezza del proprio potere. Musicalmente, Howdeshell lo paragona a una “canzone disco dei KISS – veniamo da un background di post-punk e musica dance, è sempre stato il nostro stile. “.

Ditto ha scritto il pezzo dopo le proteste Black Lives Matter nella sua città natale, Portland. Sul modo in cui le proteste venivano riportate, in particolare su reti come Fox News, ha raccontato che “avresti pensato che fosse come Mad Max, con la città in fiamme e anarchia.” Al contrario, “quella canzone parla di quanto sia fantastica la nostra città”.

A più di 10 anni dal loro ultimo tour italiano, Gossip sono attesi per due appuntamenti, il 22 giugno a Roma e il 23 giugno a Milano!