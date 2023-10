TOM ODELL in concerto il 4 Aprile 2024 all’Alcatraz di Milano

Oggi Tom Odell rivela i dettagli del suo prossimo tour europeo, il più importante della sua carriera finora, che segue l’annuncio dell’attesissimo nuovo album Black Friday, la cui uscita è prevista per il 26 gennaio su etichetta UROK. Il tour partirà da Glasgow e toccherà l’Italia in un’unica occasione, giovedì 4 aprile 2024 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3QpkuBI

Nella sua decennale carriera Tom Odell si è aggiudicato importanti premi – tra i quali BRIT Award e Ivor Novello Award – grazie a cinque album che gli hanno fatto ottenere 28 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 4 miliardi di stream e 8 milioni di follower sulle piattaforme social. Il nuovo disco Black Friday segna l’ingresso di Odell in una nuova fase della sua carriera come cantante, cantautore, musicista e producer. Ornato di un rinnovato senso di libertà e controllo creativo, il disco è un caleidoscopio ipnotico di brani registrati in maniera molto semplice da Tom nel suo studio, cantando le canzoni nella stessa maniera in cui sono state scritte, con una chitarra in grembo e un’autenticità straordinaria. Le parti di batteria e basso insieme agli stupendi arrangiamenti d’archi vanno a dare completezza al senso di intimità e desiderio che permea l’album. Black Friday sarà un gradito ritorno per i fan di lunga data, e conquisterà sicuramente nuovo pubblico.

Tom ha già condiviso col mondo due assaggi del nuovo lavoro: Somebody Else, pubblicata al momento dell’annuncio dell’album la scorsa settimana, e la title track Black Friday che ha totalizzato ad oggi 20 milioni di stream (dei quali 2 milioni nelle prime 24 ore) e 150 milioni di visualizzazioni su TikTok. Odell era già diventato virale sulla piattaforma nel 2022 con Another Love, colonna sonora di oltre 4 milioni di video e diventata uno degli inni dei video di protesta contro la guerra in Ucraina.

TOM ODELL

Giovedì 4 Aprile 2024 – Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 27,00 + prev.

€ 30,00 in cassa la sera del concerto

Inizio concerti h. 21:00