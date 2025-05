The BRIAN JONESTOWN MASSACRE in concerto il 6 maggio all’Alcatraz di Milano

“Sarà fantastico tornare! Sarà fantastico essere ovunque! Sono super emozionato.”

Con queste parole cariche di entusiasmo, Anton Newcombe, leggenda dell’underground, cantautore, polistrumentista e leader dei THE BRIAN JONESTOWN MASSACRE, annuncia il ritorno dal vivo, con un’unica data italiana fissata il 6 maggio 2025 all’Alcatraz di Milano. Un evento imperdibile per apprezzare dal vivo il rock psichedelico e delle sonorità fuori dagli schemi che da oltre trent’anni caratterizzano questa band unica nel panorama musicale mondiale.

Fin dagli esordi nel 1992 con il singolo She Made Me / Evergreen, i The Brian Jonestown Massacre si sono imposti come una delle band più affascinanti della scena alternativa. In un’epoca in cui l’industria musicale cercava la prossima grande band da lanciare, Anton Newcombe ha scelto un percorso differente: dire no ai compromessi.

Leader indiscusso e figura rivoluzionaria, Newcombe ha sempre mantenuto la propria indipendenza creativa, pubblicando oltre 20 album che spaziano dal rock psichedelico al country-blues, fino al noise-pop e al rock’n’roll puro. Ogni lavoro è un viaggio sonoro, una sperimentazione continua che ha reso i The Brian Jonestown Massacre un nome di culto.

Cantautore visionario, è sempre stato devoto alla sua autenticità, per lui fare musica non era una scelta di vita o un taglio di capelli hipster, ma il tessuto stesso dell’esistenza, e aveva osservato con silenzioso orrore i suoi pari acconsentire docilmente a tutto: sì ai contratti, sì al management, sì ai suggerimenti, sì a questo, sì a quello, un’interminabile sfilza di sì. Ma lui era diverso: Anton Newcombe avrebbe detto di no a tutto. “Ho sempre saputo che avrei avuto successo a modo mio, dicendo no e restando fedele a me stesso. Non mi importava se alla gente non fossi piaciuto: sarei piaciuto lo stesso forse proprio per quel motivo” afferma Newcombe. L’album di debutto di Brian Jonestown Massacre, Methodrone, connotato da tinte shoegaze, è uscito nel 1995 e da allora numerosi membri della band si sono uniti e alternati insieme a Newcombe nelle sue scorribande sonore, ma nel tempo lui è rimasto l’unica costante, la mente creativa al centro di una delle band più affascinanti della musica.

L’interessante storia della band e del suo controverso rapporto con l’industria discografica è stata immortalata nel documentario “Dig!” del 2004, celebrato come uno dei migliori film rock mai realizzati. Quest’anno, in occasione del 20° anniversario, la versione rimasterizzata è stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival, riaffermando il mito della band e del suo leader.

Lungo la strada, Newcombe si è affermato come un talento unico e irripetibile, che ha intravisto la direzione in cui si stava dirigendo l’indie-rock mainstream e ha scelto di fare il giro più lungo. È emerso come una forza rivoluzionaria nella musica moderna, un eroe underground. Non c’era altro modo. “La mia unica opzione per tutto nella vita è sempre stata quella di buttarmi nel fuoco“, dichiara. “Non importa cosa sia“. È con questo spirito che ha girato il mondo, dalla costa occidentale a New York, da Manhattan all’Islanda, e poi a Berlino, dove vive da 15 anni e ha due appartamenti, uno in cui vive e uno che è stato convertito nel suo studio.

Dopo un decennio prolifico e un recente periodo di blocco creativo, Newcombe ha ritrovato l’ispirazione: “Abbiamo registrato una canzone al giorno per 70 giorni consecutivi,” racconta. Il risultato è stato l’album The Future Is Your Past, pubblicato nel2023 tramite la sua stessa etichetta A Recordings.

Dopo un tour mondiale di successo che ha toccato Nord America, Europa e Regno Unito, i The Brian Jonestown Massacre sono pronti a tornare nel nostro paese il 6 maggio 2025: un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’energia travolgente di Anton Newcombe e della sua band, maestri nell’arte di sfidare i generi e le convenzioni, che con una carriera straordinaria e un repertorio senza tempo, sono pronti a incantare ancora una volta il pubblico italiano.