THE AFGHAN WHIGS: ad Ottobre in concerto a Roma e Milano

Dopo 5 anni di silenzio discografico tornano finalmente gli Afghan Whigs: il prossimo 9 settembre, infatti, la band di Greg Dulli pubblicherà il nuovo album ‘How Do You Burn?’ anticipato dal nuovo singolo ‘The Getaway’.

THE AFGHAN WHIGS

25 OTTOBRE 2022 MILANO c/o Santeria Toscana 31

26 OTTOBRE 2022 ROMA c/o Largo Venue

‘How Do You Burn?’ è il nono album della band e segue i due dischi pubblicati dopo la reunion del 2011, ‘Do the Beast’ (2014) e ‘In Spades’ (2017), entrambi acclamatissimi da pubblico e critica. Per le registrazioni del nuovo album, iniziate a settembre 2020, i membri della band sono stati costretti a registrare in luoghi diversi l’uno dall’altro. Nel nuovo album, gli Afghan Whigs hanno collaborato con molti cantanti e musicisti loro vicini, tra cui Marcy Mays, Susan Marshall, Van Hunt e il compianto leader degli Screaming Trees, Mark Lanegan. “It was Mark who named the album” sottolinea Greg Dulli.

Gli Afghan Whigs – Dulli, Curley, Nelson, Keeler e con Christopher Thorn, che ora si unisce alla band nelle vesti di chitarrista, presenteranno il nuovo album con un tour che partirà dagli Stati Uniti nel mese di maggio.

Nati a Cincinnati, in Ohio, nel lontano 1988, gli Afghan Whigs si sono da tempo distinti tra i vari colleghi, grazie alla loro selvaggia ed estatica miscela di hard rock, classic soul e anche grazie al carisma del frontman Greg Dulli. Nel corso della loro carriera si sono dimostrati una tra le band più interessanti e originali del panorama alternative rock mondiale.