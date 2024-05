STILL CORNERS: il duo dream pop britannico in concerto a Bologna e Milano

All Things Live Italy presenta Still Corners. Il duo dream pop britannico torna in Italia per due imperdibili appuntamenti a maggio 2024: il 28 al Locomotiv Club di Bologna e il 29 all’Arci Bellezza di Milano.

Still Corners è il progetto musicale di Tessa Murray e Greg Hughes, nato dall’incontro casuale dei due a una fermata di un treno a Londra, nel 2009. Nel corso dell’ultimo decennio la band ha prodotto musica riflessiva, ricercata e romantica, dal suono scintillante e desertico, per le origini di Hughes cresciuto tra Texas e Arizona.

Il 5 aprile 2024 pubblicheranno il sesto album in studio dal titolo Dream Talk: dieci canzoni accuratamente realizzate, eleganti e malinconiche.

Tessa Murray raconta: “La genesi di molte di queste canzoni è nata dai sogni. Ogni notte scrivevo i sogni che riuscivo a ricordare. Mentre registravo, tiravo fuori il mio libro dei sogni e cantavo su varie frasi in loop su cui Greg aveva lavorato. È stato divertente e quelle che pensavo fossero delle divagazioni hanno finito per sorprenderci con i loro vari significati e immagini“.

Prodotto da Greg Hughes nello studio della band a Woodstock, Greg dice: “Abbiamo sperimentato varie cose, come diversi microfoni, amplificatori ed effetti, prima di impegnarci. Poiché tutto è stato mixato in analogico attraverso la nostra nuova console SSL, il suono è molto brillante“.

Il primo singolo, Secret World, parla di ossessione. Murray scrive: “A volte il pensiero di qualcuno, il desiderio di conoscerlo e di entrare nel suo mondo, è pericoloso. La persona reale non ha più importanza, ma solo la sua fantasia, che è totalmente sbagliata ma sembra giusta“.

STILL CORNERS

28.05.24 – Locomotiv Club, Bologna: https://link.dice.fm/m34add12d65c

29.05.24 – Arci Bellezza, Milano: https://link.dice.fm/Mbbf05a80a0c