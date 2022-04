STILL CORNERS + Papercuts: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto

Foto di Roberto Finizio

Il duo dream pop britannico è tornato in Italia ieri sera al Circolo Magnolia di Milano, per presentare dal vivo il nuovo album THE LAST EXIT, uscito il 22 gennaio per Wrecking Light Records e anticipato dalla title track, da Crying e White Sands.



Tessa Murray (voce e tastiere) e Greg Hughes (chitarra), londinesi con 5 album all’attivo e 11 anni insieme, macavano dal nostro paese dal 2019 dove erano passati con un mini tour da sud a nord. Mercoledì sera sono saliti sul palco del Magnolia in un’atmosfera molto intima per ritrovare i fans e festeggiare il loro ritorno proponendo per la prima volta dal vivo in Italia le canzoni del loro ultimo album.

In apertura il palco milanese è stato scaldato da Jason Robert Quever, cantautore statunitense, noto per il progetto musicale Papercuts.



Clicca qui per vedere le foto degli Still Corners in concerto al Magnolia di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

STILL CORNERS: La scaletta del concerto al Magnolia

White Sands

Heavy Days

The Crying Game

So Far Away (Dire Straits cover)

The Last Exit

The Photograph

Sad Movies

Black Lagoon

The Message

Static

Downtown

Strange Pleasures

In the Middle of the Night

The Trip



Encore:

Dancin’ (Chris Isaak cover)

Mystery Road