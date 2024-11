STARSAILOR: questa settimana in concerto a Milano, Torino, Livorno e Roma

Una delle band alternative rock più importanti del panorama brit-rock, nati sulla scia del movimento britannico del rock acustico insieme a Coldplay e Travis nei primi anni 2000, con i primi lavori “Love is Here” e “Silence is Easy”, pubblicati da Chrysalis e EMI Records, piazzati rispettivamente al 20° e al 13° posto nelle classifiche di vendita italiane.

STARSAILOR

6 Novembre | MILANO Santeria Toscana 31

7 Novembre | TORINO Spazio211

8 Novembre | LIVORNO The Cage

9 Novembre | ROMA Largo Venue

Per il secondo, celebrato nel 2023 a 20 anni dalla pubblicazione con un massiccio tour europeo, lavorarono in studio con Phil Spector a Los Angeles e raggiunsero il nono posto in classifica negli UK, consolidando il momento positivo grazie a un tour che culminò alla Brixton Academy davanti a oltre 2000 persone.

La band torna sui palchi presentando il sesto lavoro “Where the Wild Things Grow”, uscito nel Febbraio 2024 a 7 anni di distanza dal disco precedente “All This Life”. “Where the Wild Things Grow” è la riprova di assoluta vitalità di una band che non ha mai smesso di essere brillante, contemporanea, enormemente talentuosa, e capace di unire canzoni elettriche di poderosa potenza a ballate inquiete e ultraterrene.

Nella loro carriera, i Starsailor hanno girato il mondo in lungo e in largo in tour da headliners, ma anche condividendo il palco per interi tour con Rolling Stones, James Blunt e The Killers, e come supporting act per il concerto-reunion dei Police all’Isle of Wight nel 2008.