SATANIC SURFERS + The Corps: ad aprile in concerto a Roncade (TV), Milano e Taneto di Gattatico (RE) 

I Satanic Surfers, band simbolo dello skate punk scandinavo, tornano in Italia ad aprile per tre date!

Il minitour italiano partirà il 17 aprile dal New Age Club di Roncade (TV), per poi continuare il 18 aprile al Fuori Orario di Taneto di Gattatico (RE) e concludersi il 19 aprile al Legend Club di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4gBdLiW

I Satanic Surfers si sono formati nel 1989 in Svezia e si sono confermati negli anni come una tra le migliori formazioni del panorama skate punk mondiale insieme ai conterranei Millencolin e No Fun At All, anche loro paladini del genere in Scandinavia.

Dall’uscita dell’album del loro ritorno “Back from Hell” nell’aprile 2018, la band è stata sempre in tour, prima come quintetto, e poi come un quartetto, grazie al ritorno di Rodrigo di nuovo alla batteria e alla voce, proprio come negli anni ’90.

Di seguito tutti i dettagli degli show italiani.

SATANIC SURFERS

Special guest: The Corps

Giovedì 17 aprile 2025, New Age Club – Roncade (TV)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4gBdLiW

Venerdì 18 aprile 2025, Fuori Orario, Taneto di Gattatico (RE)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4gBdLiW

Sabato 19 aprile 2025, Legend Club, Milano

Biglietti in vendita > ticketmasteritalia.46uy.net/55MJvo