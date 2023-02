RODRIGO Y GABRIELA: il duo di virtuosi delle sei corde in autunno in concerto a Roma, Milano e Bologna

Dopo anni d’attesa, il duo di virtuosi della sei corde Rodrigo y Gabriela torna in Italia con tre appuntamenti del tour dedicato al nuovo lavoro In Between Thoughts…A New World (ATO Records) che uscirà il 21 aprile ed è già disponibile per il preorder.

RODRIGO Y GABRIELA

Venerdì 29 Settembre 2023 – MILANO – Santeria Toscana 31

Sabato 30 Settembre 2023 – BOLOGNA – Estragon Club

Lunedì 2 Ottobre 2023 – ROMA – Auditorium Parco della Musica

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3xtRtve

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/e4yLdQ

Rodrigo y Gabriela sono cresciuti con un mix eclettico di classic rock, heavy metal, un’alchimia piuttosto rara di influenze che ispira il loro lavoro. Poco dopo lo scioglimento della loro prima band, i due musicisti hanno imbracciato le chitarre acustiche e sono arrivati in Irlanda, dove hanno esaurito i fondi e si sono trovati costretti a fare i busker in Grafton Street, a Dublino. Quest’improvvisa svolta ha fatto sì che incrociassero nel loro percorso il cantautore irlandese Damien Rice, di cui aprono uno dei primi show da headliner. Il duo si fa presto notare per i suoi live incredibili e nel 2002 debutta nel mondo discografico con re-Foc, per proseguire la carriera con altri otto album, caleidoscopici e acclamati da pubblico e critica, tra i quali Area 52 (inciso con un’orchestra cubana), 9 Dead Alive che ne ha evidenziato l’indole rock, e il vincitore di un Grammy Award 2020 nella categoria Best Contemporary Instrumental Album, Mettavolution. Tra le pietre miliari della carriera di Rodrigo y Gabriela si annoverano uno show alla Casa Bianca alla presenza di Barack Obama e del Presidente del Messico, uno spettacolo da headliner sul Jazz World Stage di Glastonbury, una lunga serie di sold out di venue di prestigio come la Royal Albert Hall di Londra e la Sydney Opera House.

RODRIGO Y GABRIELA

In Between Thoughts…A New World Tour 2023

Venerdì 29 Settembre 2023 – MILANO

Santeria Toscana 31 – viale Toscana, 31

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3xtRtve

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/e4yLdQ

Posto unico in piedi: € 26,00 + prev.

€ 30,00 in cassa la sera del concerto.

Sabato 30 Settembre 2023 – BOLOGNA

Estragon Club – via Stalingrado, 83

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3xtRtve

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/e4yLdQ

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.

Lunedì 2 Ottobre 2023 – ROMA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone / Sala Sinopoli – via Pietro de Coubertin, 10

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3xtRtve

Platea numerata: € 30,00 + prev.

Galleria: € 25,00 + prev.