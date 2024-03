PUPO: parte il 2 marzo da Firenze il nuovo tour “Su di noi…la nostra storia”

Cresce l’attesa per la data toscana del tour “Su di noi…la nostra storia” di Pupo: il prossimo 2 marzo il cantautore sarà in concerto al Tuscany Hall di Firenze.

Reduce dal successo del tour 2023, che lo ha visto trionfare in Italia e in Europa – da Firenze a Bologna, da Ferrara a Mantova, da Napoli a Milano, da Lugano a Bruxelles, da Liegi a Zurigo – Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è pronto a regalare uno show ancora una volta rinnovato in questo tour che toccherà i principali teatri italiani.

Il nuovo spettacolo ha in serbo speciali sorprese e si arricchisce di nuovi racconti, nuove immagini e video inediti: oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un viaggio seducente ed affascinante nella vita di Enzo Ghinazzi.

Infatti, se è vero che le canzoni restano le assolute protagoniste, la musica non è l’unica componente di uno spettacolo da oltre due ore e mezzo in cui si scava profondamente nel vissuto dell’uomo più che dell’artista: perché il nome d’arte Pupo? perché la madre di Enzo è stata così importante per lui? cosa successe realmente nella notte in cui Pupo perse 130 milioni al casinò? Queste e tante altre le storie attraverso le quali si racconta il perché di ciò che è accaduto in una vita intera.

Oltre alla data del 2 marzo, “Su di noi …la nostra storia” farà tappa il 4 marzo a Roma – Teatro Brancaccio, l’11 marzo a Torino – Teatro Colosseo, il 18 aprile a Catania – Teatro Metropolitan, il 19 aprile a Palermo – Teatro Golden, il 21 e 22 maggio doppia data a Milano al Teatro Manzoni, per poi proseguire all’estero a Lugano (Svizzera), Offenbach am Main (Germania), Mons (Belgio) e Lussemburgo.