NxWORRIES: Anderson .Paak e Knxwledge in concerto il 25 Maggio a Milano

NxWorries, il gruppo di Anderson .Paak e Knxwledge, ha annunciato un’unica data italiana che si terrà il prossimo 25 Maggio al Fabrique di Milano.

Giovedì 25 Maggio 2023 – MILANO – Fabrique

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3BTl4AY

Una serata che si pone già come uno degli eventi live più attesi del 2023 per tutti gli appassionati di musica. Anderson .Paak (8 Grammy Awards vinti in carriera) e Knxwledge (Grammy Award come produttore dell’iconico album di Kendick Lamar “To Pimp a Butterfly) hanno formato NxWorries nel 2014 quando il duo ha registrato “Suede”. Il brano è divenuto immediatamente una hit e ha portato il gruppo ad incontrare Dr. Dre e a dare il via alla carriera solista di .Paak.

Il gruppo ha fatto poi uscire nel 2016 il loro storico album Yes Lawd! che ha avuto un successo planetario e ha portato il duo sui più importanti palcoscenici mondiali. Il mese scorso è uscito il singolo “Where I Go”, primo lavoro discografico del gruppo dopo 6 anni, che vede il contributo preziosismo della voce di H.E.R., il video del brano è stato diretto dallo stesso .Paak con la partecipazione della band e della stessa H.E.R Il singolo dovrebbe fare da preludio ad altra nuova musica che dovrebbe poi culminare in un album in uscita nel 2023.

NxWORRIES

Anderson .Paak + Knxwledge

