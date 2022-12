NORAH JONES in concerto venerdi 14 Luglio a Lucca Summer Festival 2023

Norah Jones ha annunciato questa mattina il suo ritorno sui palcoscenici italiani con un unico appuntamento sul palco di Piazza Napoleone all’interno dell’edizione 2023 di Lucca Summer Festival.

NORAH JONES

Venerdi 14 Luglio 2023 – LUCCA Summer Festival

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3HQMiw0

Tribuna Numerata €. 87,00 + prev.

Platea Gold €. 78,00 + prev.

Platea Numerata €. 60,00 + prev.

Platea Visibilità ridotta €. 60,00 + prev.

Posto non numerato €. 43,00 + prev.

Norah Jones ha celebrato quest’anno il 20° anniversario di “Come Away With Me”, l’album che la portò alla ribalta facendole guadagnare 5 Grammy Awards e l’amore del pubblico di tutto il mondo.

Da allora, Norah ha venduto più di 50 milioni di album e le sue canzoni sono state trasmesse in streaming sei miliardi di volte in tutto il mondo. Ha pubblicato una serie di album solisti acclamati dalla critica e di successo commerciale che le hanno fruttato un totale di 9 Grammy Awards: Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012), Day Breaks (2016), Pick Me Up Off The Floor (2020), l’album dal vivo ‘Til We Meet Again (2021) e il suo album natalizio I Dream Of Christmas (2021), così come gli album con le sue band The Little Willies, El Madmo e Puss N Boots con Sasha Dobson e Catherine Popper. La compilation del 2010 “…Featuring Norah Jones” ha messo in mostra la sua incredibile versatilità raccogliendo le sue collaborazioni con artisti diversi come Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast e Herbie Hancock. Nel 2018, Jones ha iniziato a pubblicare una serie di singoli, tra cui collaborazioni con artisti e amici come Mavis Staples, Jeff Tweedy, Thomas Bartlett, Tarriona Tank Ball, Rodrigo Amarante e Brian Blade, alcuni dei quali sono stati inseriti nella raccolta di singoli del 2019 Begin Again.

Norah ha recentemente lanciato il suo podcast Norah Jones Is Playing Along, ogni episodio del quale la vede seduta con uno dei suoi musicisti preferiti per collaborazioni musicali improvvisate e conversazioni sincere.