MEG: parte a marzo il “Vesuvia in tour”

Dopo il successo di pubblico e di critica dell’album “VESUVIA“, uscito lo scorso 30 settembre per Asian Fake/Sony Music, la cantautrice e produttrice partenopea MEG annuncia i primi esclusivi appuntamenti di VESUVIA IN TOUR.



Ecco le prime date annunciate, in aggiornamento:

4 marzo – ASTI, Palco 19, biglietti > https://tidd.ly/3VLgdJh

8 marzo – MILANO, Arci Bellezza

11 marzo – NAPOLI, Foqus, biglietti > https://tidd.ly/3VLgdJh

16 marzo – ROMA, Monk

17 marzo – GENOVA, Bangarang ai Luzzati – gratuito

Durante il tour MEG – oltre a riproporre in veste nuova alcuni brani che hanno caratterizzato inconfondibilmente la sua carriera – presenterà al pubblico “VESUVIA“, da lei stessa prodotto insieme alle collaborazioni di Frenetik, Orang3, Fugazza, Suorcristona, Tommaso Colliva e David Chalmin e che contiene i feat. di Elisa ed Emma, di Altea, Alice, SANO e specchiopaura del collettivo napoletano Thru Collected, del nuovo talento hard neomelodic NZIRIA e della pianista francese di fama mondiale Katia Labèque.

VESUVIA ha segnato l’atteso ritorno della regina della scena alternativa elettronica italiana confermando ancora una volta il suo indiscusso talento, la sua grandissima sensibilità e la sua voglia di mettersi sempre in gioco esplorando costantemente nuovi mondi sonori. Un vero inno alla vita, un’esortazione a danzare in suo onore per renderle omaggio e cantarla, nonostante tutte le avversità. Un incoraggiamento che ritroviamo anche nelle parole di MEG sulla dimensione live: “I concerti sono diventati ancora più di prima un momento speciale e unico in cui incontrarsi e celebrare la vita. Quasi un atto di resistenza in questi tempi bui.”.