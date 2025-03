MEG: ascolta l’EP “Maria”, in partenza il 4 aprile nuovo “Trenta Meg”

Per festeggiare trent’anni di carriera all’insegna della sperimentazione e della libertà creativa, la multiforme cantautrice e produttrice MEG condivide l’EP “Maria”, disponibile in digitale da oggi 21 marzo e in vinile dal 4 aprile, via Asian Fake. Ascolta “Maria”: https://SMI.lnk.to/Maria

Il brano “Maria“, declinato nelle tre versioni, nasce da una riflessione profonda sulla propria identità e sulla continua ricerca di sè. Queste tracce ci raccontano delle diverse anime di MEG: quella più dancefloor ed elettronica e quella più intimista ed emozionale, che affondano le proprie radici nella cultura musicale in cui MEG si è formata, cioè quella del remix.

Così come non esiste mai una sola versione di uno stesso brano, MEG ci ricorda di come non siamo creature monolitiche, bensì anime complesse e in costante evoluzione, alla ricerca di nuove versioni di noi stessә in un viaggio circolare in cui ogni fine coincide con un nuovo inizio.

Questo tema si riflette anche nell’artwork dell’EP: la scritta “Maria” si intreccia in una forma che ricorda l’uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo di ciclicità, rinascita e movimento perpetuo. Il segno grafico riprende un’antica rappresentazione di misteriosi passi di danza e racchiude perfettamente il senso del brano e della sua energia fluida e senza fine.

La danza come un elemento centrale, intesa non solo come gesto liberatorio e rituale di gioia, ma come vero e proprio atto rivoluzionario.

TRENTA MEG è il tour celebrativo dei suoi 30 anni di carriera.

Il tour sarà un’occasione di festa e di condivisione, per celebrare insieme ai suoi fan un prezioso momento di gioia e per ringraziare loro del supporto e dell’affetto che hanno sempre dimostrato: un’occasione unica da non perdere per incontrarsi e celebrare, insieme, la sacra danza della vita.

TRENTA MEG

TRENTA MEG partirà ad aprile da Livorno e toccherà i principali club italiani, ecco le date del tour prodotto da Kashmir Music:



4 Aprile – The Cage – Livorno

6 Aprile – Locomotiv Club – Bologna

10 Aprile – Duel – Napoli

11 Aprile – Casa delle Arti – Conversano (BA)

12 Aprile – Officine Cantelmo – Lecce

15 Aprile – Magazzini Generali – Milano

16 Aprile – Largo Venue – Roma