MARIA ANTONIETTA parte il 24 Novembre da Firenze “La Tigre Assenza Club Tour”

Maria Antonietta, tra le voci più apprezzate dell’alternative italiano, torna live dal 24 novembre con la parte invernale de “LA TIGRE ASSENZA CLUB TOUR”, la tournée che prende il nome dal suo ultimo album di studio “LA TIGRE ASSENZA” (Parlophone/Warner), uscito lo scorso 26 maggio.

Questo nuovo viaggio live nei club arriva dopo il successo del precedente tour estivo dove la cantautrice si è esibita nei principali festival italiani e ha aperto anche l’unica data italiana di Lana Del Rey a La Prima Estate Festival.

«Il club è la dimensione ideale per questo album scuro e magnetico, fatto di ballad notturne e di pezzi uptempo da ballare con un gin tonic in mano, e per i pezzi del mio repertorio, che non mancheranno – Racconta Maria Antonietta – Questo è un concerto in cui tutte le mie anime convivono, in cui si alternano momenti rock’n roll, acustica e violoncello, cassa dritta, e ballad torbide».

Il disco conferma Maria Antonietta tra le artiste più eclettiche e di maggior talento del panorama musicale italiano. Il titolo “La tigre Assenza” è un omaggio a Cristina Campo, che ha scritto una poesia così intitolata, dedicata agli assenti. Chi non c’è, è sempre pronto a sbranarti, come una tigre. Chi non c’è, è feroce. Così, il suo ricordo. Prodotto da Antonio Filippelli, contiene 10 brani, tra cui “Viale Regina Margherita” composto con Francesco Bianconi e “Per Le Ragazze Come Me”, realizzato con la collaborazione di Laila Al Habash, cantautrice italo-palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana.

I visual del live sono stati pensati dalla stessa Maria Antonietta e raccontano e aprono lo scrigno del suo immaginario poetico aggiungendo la dimensione visiva all’esperienza del concerto.

Questo il calendario completo di “LA TIGRE ASSENZA CLUB TOUR”

24.11 Firenze – Sala Vanni (DUO)

25.11 Cagliari – Pazza Idea Festival (SOLO)

07.12 Cremona – Museo Civico Ala Ponzone (DUO)

13.12 Trento – Suoni Universitari / Teatro Sanbàpolis

15.12 Lecce – Officine Cantelmo / Muse 2023

16.12 Molfetta (BA) – Eremo Club / Muse 2023

28.12 Palermo – I Candelai

29.12 Catania – Mercati Generali

26.01 Pisa – Lumiere

27.01 Roma – Largo Venue