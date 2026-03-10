MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE annunciano il tour estivo, in partenza a Maggio da Porto Sant’Elpidio

Reduci della 76esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano La felicità e basta, Maria Antonietta & Colombre annunciano le date del loro tour estivo nei principali festival italiani, da maggio a luglio 2026.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4sCyiKy

Maria Antonietta e Colombre hanno partecipato per la prima volta al 76° Festival di Sanremo tra i big in gara con La felicità e basta. Una canzone che ribalta l’idea della felicità come conquista, merito o premio da guadagnare. Il brano si presenta come un atto di rivendicazione emotiva e civile: la felicità come diritto naturale, semplicemente perché si è vivi. Una dichiarazione poetica e politica nel senso più umano del termine, che invita a riprendersi ciò che spetta senza competizione, senza colpa e senza paura. Scritto interamente da Maria Antonietta e Colombre, il brano è prodotto dagli stessi artisti insieme a Katoo. La partecipazione al Festival rappresenta per i due artisti non un punto di arrivo, ma una nuova tappa condivisa: un momento simbolico in cui due identità forti, con un lungo percorso da solisti, scelgono di raccontarsi come una sola voce.

MARIA ANTONIETTA & COLOMBRE – Tour 2026

Sabato 2 maggio 2026 | Porto Sant’Elpidio (FM) @ Piazza Garibaldi – Ingresso gratuito

Giovedì 21 maggio 2026 | Segrate (MI) @ MIAMI Festival

Sabato 20 giugno 2026 | Bologna @ Oltre Festival

Sabato 27 giugno 2026 | Roma @ Spaghetti Unplugged

Domenica 28 giugno 2026 | Perugia @ Umbria che Spacca

Sabato 4 luglio 2026 | Centobuchi (AP) @ Cassandra Fest – Ingresso gratuito

Venerdì 10 luglio 2026 | Mascalucia (CT) @ Mascalucia Summer Fest – Ingresso gratuito

Mercoledì 15 luglio 2026 | Arezzo @ Mengo Music Fest – Ingresso gratuito

Venerdì 17 luglio 2026 | Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

