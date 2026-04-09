L’urto dei CHALK torna in Italia: appuntamento il 15 aprile alla Santeria Toscana 31

Il 15 aprile, i Chalk tornano a Milano per un nuovo capitolo del loro percorso live per portare in Santeria Toscana 31 uno show che promette tensione e pura energia.

Dopo il passaggio in Italia dello scorso anno a marzo a Bologna e Milano, il trio di Belfast alza ulteriormente l’asticella con un live che spinge ancora più in là il proprio linguaggio sonoro: un punto d’incontro tra industrial, techno e guitar-punk, dove l’urgenza della club culture si scontra con l’intensità del live rock.

Composto da Ross Cullen, Benedict Goddard e Luke Niblock, la band nasce dall’incontro tra la scena chitarristica di Dublino e l’energia dei dancefloor hardcore di Belfast. Il risultato è un suono ibrido e radicale, a metà tra IDLES, Daniel Avery, Death Grips e Bicep, che trova nella dimensione dal vivo la sua forma più potente.

Con Conditions III, capitolo conclusivo della loro trilogia di EP, la band consolida la propria identità, intrecciando paesaggi sonori fatti di rumore industriale, techno ipnotica e chitarre ad alta tensione. Registrato in Islanda, tra la quiete e la violenza di un’eruzione vulcanica, il progetto riflette un immaginario estremo e contrastante, che si traduce in performance viscerali e immersive.Dopo un anno segnato da concerti sold out tra Regno Unito e Irlanda, oltre 30 date nei festival internazionali e tour al fianco di IDLES e SPRINTS, i Chalk arrivano a Milano con uno show che si preannuncia come un’esperienza fisica e totalizzante, al confine tra concerto e clubbing.

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