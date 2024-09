Il Jazz Cafè di Milano riaccende la nuova stagione musicale con una settimana ricca di appuntamenti

Al via la nuova stagione musicale del Jazz Cafè di Milano, “Jazz Live”, che ogni martedì propone una serata interamente dedicata alla musica dal vivo. Le serate offriranno atmosfere inedite grazie a un mix di jazz, soul e bossa nova, alla presenza di numerosi artisti che creeranno, per ogni appuntamento, un percorso musicale unico, sempre diverso e coinvolgente.

L’incontro tra musica, cucina e intrattenimento darà vita, inoltre, ad una kermesse irripetibile che porterà l’energia del jazz, blues e world music nel cuore di Milano. L’obiettivo di “Jazz Live”, infatti, è quello di rappresentare un punto di riferimento per la comunità musicale milanese, dove gli amanti della musica possano riunirsi per condividere la loro passione e scoprire nuovi talenti.

Ad inaugurare la rassegna “Jazz Live”, è stato il jazzista italiano Gigi Cifarelli: con una carriera illustre e una presenza scenica che da decenni incanta il pubblico, Cifarelli è considerato uno dei chitarristi italiani più autorevoli a livello internazionale; pilastro della scena jazz italiana e apprezzatissimo anche come cantante, Cifarelli ha lavorato al fianco di artisti come Mina, Nino Ferrer, Renato Zero, Tullio De Piscopo, Loredana Bertè, Mia Martini, Daniele Silvestri, Zucchero, Matia Bazar e molti altri nomi illustri del pop italiano.

“Con grandissimo entusiasmo il Jazz Cafè riparte con la stagione musicale dove ogni martedì la musica dal vivo, all’insegna del jazz, sarà protagonista. La scorsa stagione è stata assolutamente positiva e il Jazz Cafè si è consacrato quale luogo adatto a questo tipo di eventi. Trovo sia molto bello che le persone possano ritrovarsi qui per ascoltare musicisti di altissimo livello che hanno dedicato la loro vita alla musica.

In un’epoca in cui l’apparenza spesso prevale sulla sostanza, il nostro obiettivo è quello di proporre un’esperienza musicale autentica e di qualità che rispetti profondamente la tradizione jazzistica, una forma d’arte che richiede una comprensione culturale profonda. Come per il buon vino, serve tempo e una guida esperta per la corretta comprensione del jazz, una forma d’arte e culturale che, non appartenendoci, merita un approccio autentico e consapevole.

Al Jazz Cafè la nuova stagione musicale sarà caratterizzata da una formazione di base che cambierà periodicamente, con ospiti speciali ogni mese, per garantire varietà e mantenere un alto livello artistico.” – Gigi Cifarelli.

Anche per questa nuova stagione, il Jazz Cafè punta a confermarsi come uno dei principali punti di riferimento per l’intrattenimento e la ristorazione a Milano. Con il suo stile “easy-chic” e un’anima sofisticata ed esclusiva, il locale si distingue per la sua forte personalità, rendendolo da sempre il luogo ideale per serate indimenticabili. Da oltre trent’anni, lo storico locale è il cuore pulsante della movida di Corso Sempione, a pochi passi dall’Arco della Pace, come punto di riferimento della nightlife milanese.

Con il suo bistrot dallo stile e l’eleganza parigina, il Jazz Cafè attrae un pubblico sempre più trasversale e internazionale, grazie a un mix unico di musica, divertimento e soprattutto alta cucina. Un’offerta gastronomica caratterizzata da piatti raffinati che pur mantenendo un respiro internazionale, strizza l’occhio alla tradizione milanese: grande protagonista delle serate al Jazz Cafè è infatti la famosa cotoletta alla milanese.

Alle serate dedicate al jazz della musica live del martedì sera, il programma artistico del Jazz Cafè si amplia nel corso di tutta la settimana:

“Al Jazz Cafè ci saranno numerose novità molto interessanti a partire dal nuovo look del locale, elegante e raffinato oltre che una proposta food & drink sempre più ricercata. La nuova stagione musicale si preannuncia artisticamente la più ricca di sempre, abbiamo lavorato intensamente per creare un palinsesto che conquisti e fidelizzi sempre di più il nostro pubblico e siamo certi che saprà colpire nel segno. Il nostro obiettivo è quello di offrire un intrattenimento variegato con format serali differenti tra loro ma che hanno in comune, come sempre, il divertimento, la musica di alto livello e una proposta gastronomica di qualità.” – Michel Corradi, Direttore Artistico Jazz Cafè.

A partire dal 18 settembre, ogni mercoledì sera, l’esordio di una delle novità più attese della stagione invernale “Pepita”: “Questa parola è profondamente radicata nella cultura Inca. Gli Incas veneravano il sole e consideravano l’oro come una manifestazione della sua luce. Le “pepitas de oro” sono piccoli granelli d’oro che rappresentano anche l’energia e la vitalità del sole che illumina e nutre la Terra. Con questo nome, vogliamo evocare la scintilla di creatività e gioia che caratterizza il nostro format, un tributo alla cultura sudamericana, con spettacoli, proposte food e musica tipica.” – Michel Corradi, Direttore Artistico Jazz Cafè.

Dal 26 settembre ogni giovedì sera, “Back to the Disco”: una serata che celebra i grandi successi degli anni ’80 e ’90. Un viaggio musicale tra i brani intramontabili che hanno segnato generazioni intere e che, ancora oggi, fanno ballare tutti. Il venerdì e il sabato sera il Jazz Cafè propone il suo format di punta: i dinner show. Spettacoli coinvolgenti grazie ai DJ che suoneranno fino a notte fonda. Questo format di successo, attivo da oltre cinque anni, ha conquistato il pubblico milanese diventando un vero e proprio punto di riferimento per i weekend. La settimana si conclude con “On Sunday”, la serata della domenica amata dai giovani per le sue sonorità “urban”.

Grazie alla continua innovazione e all’alternanza di format a tema, il Jazz Cafè offrirà al proprio pubblico un mix di novità, classici e inediti, per garantire agli ospiti un’esperienza unica. Infine, un’altra straordinaria novità per la stagione in corso: da quest’anno, la cucina del Jazz Cafè sarà aperta tutti i giorni fino a mezzanotte. Che si tratti di una cena intima o di un incontro tra amici, il menù del Jazz Cafè è pronto a deliziare i palati più esigenti, ogni giorno, fino a tarda notte!