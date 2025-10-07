Connect with us

Concerti

KOOL & THE GANG: unica data italiana il 21 Luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Un grande ritorno live per l’unico appuntamento in Italia della band che ha fatto la storia del funk e soul: il 21 luglio 2026 i Kool & the Gang si esibiranno all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, per l’unica data nel nostro Paese del tour mondiale.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3VNHGwv

Plurivincitori di Grammy Awards, i Kool & the Gang nascono da un’idea dei fratelli Ronald e Robert “Kool” Bell e debuttano nel 1969 con l’album che porta il nome della band. I Seventies sono gli anni del funky e soul, periodo in cui la band diventa presto una star con successi memorabili come Jungle BoogieHollywood Swinging e Summer Madness (colonna sonora del film “Rocky”, con Sylvester Stallone), fino al brano Open Sesame incluso nel film “Saturday Night Fever”. Negli anni ‘80 conquistano il mainstream e sono in vetta alle classifiche di vendita di mezzo mondo con Ladies NightToo Hot e, soprattutto, con Celebration, diventata un inno planetario. Seguono una serie di altri successi – come Get Down On ItJoannaCherish e Fresh  e partecipazioni ad eventi come “Live Aid”, che consolidano la loro fama internazionale.

Con gli Earth, Wind & Fire e pochi altri sono tra le band più “ballate” al mondo: le loro musiche fanno da colonna sonora a molti cult-movie, tra cui il già citato “Rocky”, “Saturday Night Fever” e “Pulp Fiction”. Hanno ricevuto il “BET Soul Train Lifetime Achievement Award” (2014), una stella sulla “Hollywood Walk of Fame” (2015) e l’ingresso nella “Songwriters Hall of Fame” (2018).

Nel 2019 Celebration è stata inserita nella “Grammy Hall of Fame” e inclusa nel “National Recording Registry”, mentre una via di Jersey City è stata ribattezzata “Kool & the Gang Way”.

Lo scorso anno sono stati nominati anche alla “Rock & Roll Hall of Fame”: guidati dal fondatore Robert “Kool” Bell con una sezione fiati dal sound inconfondibile e con una ritmica dal groove unico, continuano a incantare e far ballare i fan di tutto il mondo con le loro hit senza tempo.

Parterre: € 80,00 + € 12,00 d.p.

Parterre laterale: € 71,30 + € 10,70 d.p.

Tribuna centrale: € 71,30 + € 10,70 d.p.

Tribuna mediana: € 56,50 + € 8,50 d.p.

Tribuna laterale: € 47,00 + € 7,00 d.p.

Tribuna alta + tribuna laterale: € 40,00 + € 6,00 d.p.

