JACOB COLLIER: il polistrumentista a Luglio in concerto a Udine, Torino e Perugia (con Marcus Miller)

Jacob Collier, geniale polistrumentista britannico, ha annunciato stamani 3 concerti italiani nell’ambito del suo tour europeo. I 3 appuntamenti nel nostro paese avranno come affascinanti scenari il Castello di Udine, lo Stupinigi Sonic Park e l’Arena Santa Giuliana di Perugia. In quest’ultima data, inserita nel cartellone di Umbria Jazz, la performance di Collier verrà preceduta dal concerto di Marcus Miller, virtuoso del basso, storico collaboratore di Miles Davis e vera e propria icona jazz.

Martedì 15 Luglio 2025 – UDINE – Udin&Jazz

Mercoledì 16 Luglio 2025 – TORINO – Sonic Park Stupinigi

Giovedì 17 Luglio 2025 – PERUGIA Umbria Jazz + MARCUS MILLER

Biglietti in vendita > https://www.rockon.it/jacobcollier

Amato dal pubblico e acclamato da musicisti e critici come uno degli artisti più talentuosi e innovativi dei tempi moderni, il cantautore, produttore e polistrumentista Jacob Collier ha conquistato il mondo creativo.

La sua discografia gioiosa e che sfida i generi, composta da cinque album, gli ha valso sei GRAMMY e 15 nomination, inclusa quella per lAlbum dellAnno nel 2021 e nel 2025, rendendo Collier il primo artista britannico a vincere un GRAMMY per ciascuno dei suoi primi quattro album. Collier dipinge con un vasto repertorio di strumenti musicali, creando armonie intricate, forme ritmiche e colori melodici che costruiscono un mondo multisensoriale per i suoi fan e per i suoi collaboratori in tutto il mondo. Questo approccio gioioso e contagioso alla musica ha attirato oltre 100 collaboratori fino ad oggi, tra cui Coldplay, SZA, Brandi Carlile, Camilo, la cantante maliana Oumou Sangaré, il maestro del mandolino Chris Thile e il leggendario compositore Hans Zimmer.

Il 2024 è stato un anno monumentale per il 30enne di North London. Ha iniziato lanno vincendo il suo sesto GRAMMY Award e si è esibito con Joni Mitchell durante la cerimonia dei GRAMMY. Djesse Vol. 4, uscito a febbraio, ha ricevuto il plauso della critica in tutto il mondo, con copertine su DownBeat e Rolling Stone UK. È stato direttore musicale per unedizione di Harpers Bazaar, si è esibito in programmi come The One Show della BBC, The Late Show with Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live! e in un evento speciale al GRAMMY Museum di New York con Jason Robert Brown. Di recente, ha anche lanciato chitarre personalizzate in collaborazione con Strandberg e Taylor e si è esibito nei concerti dedicati a Joni Mitchell & The Joni Jam allHollywood Bowl.

