IL MAGO DEL GELATO: annunciato il tour nei club con il nuovo album “Chi È Nicola Felpieri?”

Il Mago del Gelato (c) Vasta Film

Con il suo irresistibile groove e la sua trascinante energia live, Il Mago del Gelato si prepara a scaldare la stagione autunnale con un tour nei club di tutta Italia.

Si comincia il 29 ottobre in Santeria Toscana 31, nella loro Milano, per poi proseguire il 6 novembre a Napoli al Duel Club, il 7 a Molfetta (BA) all’Eremo Club, l’8 a Lecce alle Officine Cantelmo, il 21 a Torino all’Hiroshima Mon Amour, il 22 a Genova al Teatro Verdi, il 4 dicembre a Roma al Largo Venue, il 6 a Pordenone al Capitol e infine il 12 a Bologna al TPO.

Qui il link alle prevendite: https://linktr.ee/ilmagodelgelatotour

Una serie di appuntamenti imperdibili, organizzati da All Things Live,che arrivano dopo un’estate infuocata che li ha visti calcare i palchi dei principali festival estivi – dal MiAmi a La Prima Estate, dal Locus Festival al Mengo Fest – con il loro L’Anguria tour (ultime date il 5 settembre a Iart Ustica a Ustica – PA, il 9 al Gaeta Jazz Festival a Gaeta – LT e il 12 al Poplar Festival a Trento), conquistando il pubblico con il sound travolgente dell’album d’esordio Chi È Nicola Felpieri? e con l’ultimo freschissimo singolo L’Anguria.

Quelli de Il Mago Del Gelato non sono semplici concerti, ma esperienze totalizzanti e incontenibili, chesciolgono i cuori e i corpi di chi partecipa. Suonare dal vivo infatti è una parte imprescindibile dell’identità della band: una dimensione  incandescente e magica, uno scambio continuo di energie tra chi è sopra e chi è sotto il palco. Un rito collettivo e festoso in cui incontrarsi, conoscersi e scatenarsi.

Chi È Nicola Felpieri?

Chi È Nicola Felpieri?, il primo album de Il Mago Del Gelato, uscito a marzo perDischi Numero Uno, è un mix letale di afrobeat, funk e jazz e dall’anima cosmopolita e contaminata, in cui si alternano in modo naturale momenti energici e percussivi e atmosfere introspettive e sensuali. Nicola Il Felpieri è l’inconsapevole ed enigmatico protagonista di un racconto musicale di dieci tracce, impreziosite dalle collaborazioni con VenerusLe Feste Antonacci e Mélanie Chedeville, che hanno confermato Il Mago del gelato come uno dei progetti più eclettici e originali in circolazione.

IL MAGO DEL GELATO – CLUB TOUR 2025

29/10 – Milano – Santeria Toscana 31
06/11 – Napoli – Duel Club
07/11 – Molfetta (BA) – Eremo Club 
08/11 – Lecce – Officine Cantelmo
21/11 – Torino – Hiroshima Mon Amour
22/11 – Genova – Teatro Verdi
04/12 – Roma – Largo Venue
06/12 – Pordenone – Capitol
12/12 – Bologna – TPO

