HOOVERPHONIC in concerto il 21 marzo 2024 a Milano

All Things Live Italy presenta Hooverphonic. La band belga di fama mondiale arriva in Italia per un unico e imperdibile appuntamento, il 21 marzo 2024 ai Magazzini Generali di Milano.

Biglietti > https://link.dice.fm/Qd3716fab3a0

Gli Hooverphonic, uno tra i gruppi belga più conosciuti, nel corso degli anni hanno collezionato numerosi successi, tra Dischi d’Oro e di Platino e la vetta delle classifiche musicali. I loro brani sono stati spesso utilizzati in numerose pubblicità e colonne sonore di film, tra cui Stealing Beauty di Bernardo Bertolucci.

La band nasce nel 1995 dall’incontro tra Alex Callier, nonché leader, Frank Duchêne e Raymond Geerts. Diverse le voci che si sono alternate nel tempo: Esther Lybeert; Liesje Sadonius, per il primo album; Kyoko Baertsoen; Geike Arnaert – dal 1997 al 2008, rientrata poi nel gruppo dal 2020 – Noémie Wolfs e Luka Cruysberghs. La formazione attuale del trio vede Alex Callier, al basso e alla tastiera, Raymond Geerts, alla chitarra e la voce di Geike Arnaert.

La loro musica è in continua evoluzione: partendo dal trip-hop ha incorporato elementi psichedelici, pop e orchestrali, dando vita a un’infinità di generi e sottogeneri, spaziando e sperimentando tra suoni e influenze. Il singolo Mysterious (2022) richiama William Orbit, Faithless, Massive Attack e Moloko. Seguono Don’t Think e Por Favor e l’ultimo And Then I Found You pubblicato a settembre 2023. Un brano ispirato alla musica elettronica degli anni ’90 come Todd Terry e Everything But The Girl, con cui gli Hooverphonic sono tornati alle origini.

Il singolo BARBAS, contenuto nell’album di debutto del 1996 A New Stereophonic Sound Spectacular, è stato campionato dal rapper americano Nas nel brano TSK (settembre 2023).

Per la primavera del 2024 è atteso il nuovo album, che promette di essere “ballabile e contagioso, pieno di floorfillers e richiami dagli anni ’90“.