HELLOWEEN e SABATON in concerto il 27 agosto a Milano

HELLOWEEN, la band che ha dato il via al power metal e che sta vivendo una seconda giovinezza grazie alla reunion con Michael Kiske e Kai Hansen, annunciano le nuove date del tour posticipato a causa dell’emergenza sanitaria. La formazione tedesca sarà in Italia il 27 agosto 2022 per un evento open air unico sul palco dell’Ippodromo SNAI di San Siro (Milano)!

Con loro avremo la band che sta guidando la nuova ondata del metal classico: SABATON. Il gruppo di Joakim Brodén presenterà i brani del nuovo album “The War To End All Wars” in uscita tra pochi giorni, più gli altri classici che hanno reso questa formazione tra le più amate e seguite del genere.

HELLOWEEN + SABATON

sabato 27 Agosto 2022 – MILANO

Milano Summer Festival-Ippodromo Snai – San Siro



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/helloween-sabaton



Prezzo del biglietto in prevendita: €50,00 +d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €60,00

Apertura cancelli ore 16:30

Inizio concerti ore 18:00

I biglietti precedentemente acquistati per la data di HELLOWEEN a Lorenzini District di Milano rimarranno validi per questa data.

I biglietti precedentemente acquistati per la data di SABATON a Lorenzini District di Milano rimarranno validi per questa data.

In alternativa, i possessori dei biglietti dello show di SABATON a Lorenzini District di Milano potranno inoltrare la richiesta di rimborso degli stessi entro e non oltre il 4 aprile 2022 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.