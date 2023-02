Hard Rock Cafe Milano ospita il contest per giovani talenti “New Talents on Stage”

A partire da metà Febbraio 2023 Hard Rock Cafe® Milan ospiterà il contest “New talents on stage” organizzato dallo studio di registrazione monzese Nipa Music Village, un’iniziativa pensata e dedicata alle giovani band emergenti che avranno così l’opportunità di esibirsi sul palco del noto Cafe meneghino e far conoscere la propria musica.

Se da una parte i social e le nuove tecnologie hanno permesso che ci fosse un accesso più democratico alle opportunità nel mercato musicale, dall’altra hanno aumentato il livello di competitività tra gli artisti, soprattutto quelli emergenti.

Proprio per questo Hard Rock Cafe Milan ha voluto sostenere e promuovere “New talents on stage”, per offrire anche ai più giovani una concreta occasione per acquisire visibilità: non a caso, infatti, l’età minima per prendere parte alla gara è fissata a 14 anni.

I gruppi musicali iscritti dovranno possedere un repertorio di inediti e saranno ammessi alla gara se selezionati proprio da Nipa Music Village.

Ogni lunedì calcheranno il palco dell’Hard Rock Cafe® Milan tre band alla volta, che saranno valutate da una giuria tecnica – rappresentata da esperti dell’ambito music business – e da una popolare di presenti in sala. La band che si aggiudicherà il primo posto avrà non solo la possibilità di registrare un pezzo in studio, ma anche di produrre un videoclip live; ai secondi classificati, invece, verrà data l’opportunità di registrare una canzone in studio. In aggiunta, saranno messi in palio anche due premi speciali: il premio Best Cover, che assegnerà un voucher del valore di 200 euro – spendibili presso Hard Rock Cafe® Milan – e il Premio Giuria Popolare che consentirà alle tre band maggiormente apprezzate dalla giuria popolare di esibirsi nuovamente all’interno del Cafe milanese.

Per partecipare al contest è possibile mandare la propria candidatura fino alla fine di Febbraio 2023 inviando una presentazione della propria band, con foto e link ad esibizioni, all’indirizzo mail: recording@nipamusicvillage.com.