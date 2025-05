HALESTORM + BLOODYWOOD in concerto l’11 Novembre all’Alcatraz di Milano

Gli HALESTORM annunciano oggi il nuovo “nEVEREST Tour”, che vedrà la rock band americana guidata dall’inconfondibile voce di Lzzy Hale esibirsi anche in Italia per un’unica data: l’appuntamento è fissato per l’11 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/437psKJ

In apertura si esibiranno i BLOODYWOOD gruppo nu/folk metal indiano che sta raccogliendo unanimi consensi dopo la pubblicazione dell’album “Nu Delhi”.

HALESTORM pubblicheranno il nuovo album “Everest” l’8 agosto su etichetta Atlantic Records, il primo singolo estratto dal disco si intitola “Darkness Always Wins” ed è uscito la scorsa settimana.

La band comincerà il “nEVEREST Tour” a fine maggio, con una serie di show che vedranno il gruppo esibirsi in tutto il mondo a supporto degli Iron Maiden in alcune date europee, quindi dei Volbeat prima e in seguito insieme a Lindsey Stirling negli Stati Uniti, e infine nuovamente nel Vecchio Continente per l’headline tour autunnale.

HALESTORM – The nEVEREST Tour

+ Bloodywood

11 novembre 2025 – Milano, Alcatraz

