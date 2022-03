GOD IS AN ASTRONAUT a Luglio 2022 in concerto a Milano, Roma, Aquileia e Cagliari, nel Settembre 2023 a Torino e Foligno

A causa di circostanze al di fuori del loro controllo, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production annunciano lo spostamento della prima parte del tour italiano dei God Is An Astronaut al 2023.

06 Luglio 2022 | Circolo Magnolia, MILANO

07 Luglio 2022 | Rock In Roma, ROMA

08 Luglio 2022 | Aquileia Concretion Fest, AQUILEIA

10 Luglio 2022 | Fabrik, CAGLIARI

21 Settembre 2023 | Hiroshima Mon Amour, TORINO

22 Settembre 2023 | Auditorium San Domenico, FOLIGNO



Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/giaa2022

I biglietti acquistati in precedenza saranno onorati alle nuove date

I God Is An Astronaut, rock strumentale irlandese con forti radici pacifiste, ammaliano il mondo intero a partire dal 2002 grazie ad atmosfere strabilianti e suggestive che traggono ispirazione dalle melodie epiche del post-rock, dalla precisione dell’elettronica e dall’ampiezza dello space rock. Pronti a celebrare il loro ventennale come band, i God Is An Astronaut vantano un percorso artistico e compositivo eccezionale, reso ancora più impressionante dall’adozione di arrangiamenti per strumenti a fiato e vocal melodici e quasi impercettibili.

Di seguito lo statement dalla band: Speriamo questo messaggio vi trovi in salute.

Sfortunatamente abbiamo qualche altro cambiamento in serbo per i tour del 2022 e oltre.

Negli ultimi anni, come la maggior parte di voi ben sa, siamo stati impossibilitati ad andare in tour per via della pandemia e delle restrizioni a cui essa ha portato. Alcuni membri della band sono diventati dipendenti da altre forme di remunerazione al di fuori della musica e non possono più permettersi i lunghi programmi di tournée del passato. A questo fine siamo stati costretti a cancellare e riprogrammare oltre 22 concerti. Sheffield, Manchester e Gothenburg sono stati annullati e rimborsati; tutte le altre serate avranno luogo nel corso dei prossimi 18 mesi come illustrato qui sotto. Tutti i biglietti rimangono validi!

Il 2022 contrassegna anche il nostro 20esimo anniversario, il tour «The Beginning of the End» si focalizzerà ora su questa celebrazione includendo brani tratti dai nostri ultimi due decenni e una release dallo stesso nome uscirà tramite Napalm Records il 15 luglio. Siamo emozionati di condividere tutto questo con voi, arriveranno presto nuovi dettagli.

Le nostre scuse più sentite, questo è il meglio che possiamo offrirvi al momento e speriamo di vedervi al più presto!

06 Luglio 2022 | Circolo Magnolia, MILANO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/giaa2022

07 Luglio 2022 | Rock In Roma, ROMA

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/giaa2022

08 Luglio 2022 | Aquileia Concretion Fest, AQUILEIA

10 Luglio 2022 | Fabrik, CAGLIARI

Prevendite: http://www.fabrik.it/event/god-is-an-astronaut/

21 Settembre 2023 | Hiroshima Mon Amour, TORINO

Prevendite: https://www.mailticket.it/manifestazione/HW30/god-is-an-astronaut

22 Settembre 2023 | Auditorium San Domenico, FOLIGNO

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/giaa2022

I biglietti acquistati in precedenza saranno onorati alle nuove date