Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

GIANLUCA GRIGNANI: a Maggio 2026 in concerto a Milano e Roma “Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll”

Published

Gianluca Grignani | Foto Ste Brovetto
Gianluca Grignani | Foto Ste Brovetto

Nel 2026 GIANLUCA GRIGNANI tornerà sulle scene live con VERDE SMERALDO – RESIDUI DI ROCK’N’ROLL, due imperdibili concerti in programma il 25 maggio 2026 all’Alcatraz di MILANO e il 27 maggio 2026 all’Atlantico di ROMA.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48yLqI9

L’elettrico cantautore torna a calcare le scene live con l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono per presentare per la prima volta dal vivo i brani che saranno contenuti nell’album di inediti di prossima uscita.

In scaletta non mancheranno anche le canzoni che hanno segnato la sua trentennale carriera e la storia della musica italiana, da “La mia storia tra le dita” a “Destinazione Paradiso”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, da “Falco a metà” a “Cammina nel sole”.

Ad ospitare i live saranno due dei più importanti club italiani che consentiranno agli spettatori di stare a stretto contatto con uno dei protagonisti più originali e carismatici del panorama musicale italiano, un cantautore pluripremiato, con 5 milioni di dischi venduti e che oggi vanta oltre 5.700.000 ascoltatori mensili su Spotify.

I live Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll sono prodotti e organizzati da Trident Music, la stessa agenzia che nel 1996 accompagnò gli esordi di Grignani curando il suo primo tour, Fabbrica di plastica tour. A trent’anni di distanza, il ritorno dell’artista in Trident assume il valore di un passaggio simbolico e di forte significato storico: una nuova collaborazione che riprende un percorso iniziato insieme e che oggi, con rinnovata visione ed energia, si apre a un nuovo capitolo della sua carriera. La società fondata e diretta da Maurizio Salvadori è orgogliosa di tornare al suo fianco per dare forma a questa nuova fase artistica.

GIANLUCA GRIGNANI

25 MAGGIO 2026 ALL’ALCATRAZ DI MILANO

27 MAGGIO 2026 ALL’ATLANTICO DI ROMA

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/48yLqI9

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

GIANLUCA GRIGNANI: esce il 5 dicembre “Destinazione Paradiso – 30° anniversario”

Era il 1995 quando un giovane e ribelle Gianluca Grignani lasciava il suo segno indelebile nella storia della musica italiana con “Destinazione Paradiso”, un album che avrebbe fatto...

13/11/2025

Reportage Live

GIANLUCA GRIGNANI: residui di realtà nel live dell’unico vero Joker italiano

Si intitola “residui di Rock’n’Roll”, il nuovo tour di Gianluca Grignani. Le macerie di quello che fu il genere mainstream per eccellenza, la rivoluzione...

07/04/2024

Reportage Live

Destinazione Paradiso, 30 anni dopo… spoiler: è diventata una Highway to Hell

Il ritorno rock di Grignani sul palco, tra i successi del passato e la voglia di futuro: ma non era tutta una "Fabbrica di...

04/04/2024

Concerti

GIANLUCA GRIGNANI: al via “RESIDUI DI ROCK’N’ROLL”, il nuovo tour nei principali club italiani

Al via dal Phenomenon di Fontaneto D’Agogna (Novara) RESIDUI DI ROCK’N’ROLL, il tour di GIANLUCA GRIGNANI nei principali club italiani. Una serie di appuntamenti speciali in location che accentuano il...

22/03/2024