Era il 1995 quando un giovane e ribelle Gianluca Grignani lasciava il suo segno indelebile nella storia della musica italiana con “Destinazione Paradiso”, un album che avrebbe fatto da colonna sonora ai sogni, alle speranze e alle battaglie di milioni di persone in Italia e nel mondo. Ora, a trent’anni di distanza, quelle emozioni tornano a vivere in una nuova, straordinaria edizione celebrativa in uscita il 5 dicembre 2025, impreziosita da una copertina alternativa e materiali inediti che svelano frammenti d’autenticità e ricordi mai condivisi prima.

Pre-order > https://grignani.lnk.to/destinazioneparadiso30

Questa edizione speciale è un vero regalo per chi, con quelle canzoni, ha attraversato l’adolescenza e per chi oggi scopre la forza di parole e melodie intramontabili.

Tre formati di Destinazione Paradiso e tre corrispettivi di Destino Paraiso per collezionare emozioni:

Vinile Standard Gatefold, arricchito da un poster esclusivo e da un booklet di otto pagine con foto inedite per rivivere momento dopo momento il viaggio di “Destinazione Paradiso”.

CD digipack, con un booklet di sedici pagine che custodisce immagini mai viste, storie e dettagli dell’album che ha cambiato la vita di moltissime persone.

Vinile in edizione speciale in tiratura limitata e numerata, pensata per i veri fan e collezionisti, con booklet di otto pagine, poster autografato e, a rendere tutto ancora più prezioso, un esclusivo vinile da 7″ che contiene la versione demo di “Falco a Metà”, intitolata “Libera Le Ali”, e la versione strumentale, frammenti di studio che svelano la magia della creazione artistica di uno tra i brani più amati di Gianluca Grignani.

Come in ogni storia che si rispetti, non poteva mancare la possibilità di incontrare il protagonista: chi acquisterà la versione speciale del vinile sullo store online di Universal Music Italia avrà la possibilità di incontrare e conoscere Gianluca Grignani e condividere una passione che attraversa diverse generazioni.

Il 30° anniversario di “Destinazione Paradiso” non è solo una celebrazione: è un invito a ritrovarsi, a ricordare, a lasciarsi trasportare ancora una volta dalla forza della musica e delle emozioni. Dal 5 dicembre in tutti i negozi, per vivere di nuovo – o per la prima volta – la magia senza tempo di un album indimenticabile.

Sono davvero felice di quello che abbiamo costruito per celebrare i 30 anni del mio primo album.

Rimettere mano ai ricordi, riascoltare quelle emozioni, rivivere certi momenti insieme a voi… mi ha scosso e fatto sorridere, come quando ritrovi una vecchia foto.

Tra le tante cose, ho voluto farvi un regalo speciale: la prima versione inedita di “Falco a metà”, che allora si chiamava “Libera le ali”.

È come un frammento di me di trent’anni fa, puro e imperfetto, ma pieno di quella voglia di volare che non mi ha mai lasciato.

Sono curioso di sapere cosa ne pensate, davvero.

E già che parliamo di regali… per il mio compleanno ho deciso di farmene uno anch’io.

Un dono che ho costruito pezzo dopo pezzo, con cura, dedizione e verità, come si fa con le cose che contano davvero.

È un progetto che porto dentro da tempo, e ora finalmente è arrivato il momento di farlo vivere.

Ad aprile uscirà il mio nuovo album:

“Verde smeraldo… Residui di rock’n’roll”

Un titolo che dice già tutto — un colore, un suono, una storia.

Il resto, come sempre, lo farete voi.

Gianluca