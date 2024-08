GEORDIE GREEP: il frontman dei black midi a Dicembre a Milano con il primo album solista

Dopo anni di tour mondiali e tre album con la band, Greep si reinventa, esplorando nuove idee creative senza limiti. L’album è un viaggio in un pop alternativo vivace e coinvolgente, in cui l’artista segue ogni impulso creativo, collaborando con oltre trenta musicisti in due continenti. “Holy, Holy” è il primo singolo condiviso.

Geordie Greep (chitarrista e cantante dei black midi) annuncia il suo album di debutto da solista, “The New Sound“, e condivide il primo singolo ‘Holy, Holy’ insieme al video diretto da Ethan e Tom. Dopo tre straordinari album con i black midi, l’ultimo dei quali, “Hellfire”, uscito nel 2023, e quasi cinque anni di tour mondiali senza sosta, Geordie Greep ha trovato il tempo per registrare il suo primo album solista, “The New Sound”, un album che gli ha permesso di esplorare idee creative come mai prima d’ora.

Il disco si distingue per atmosfere uniche e narrazioni affascinanti, spaziando tra immagini vivide e momenti surreali che sfidano le aspettative dell’ascoltatore. Dalle strade affollate ai club e musei strani, “The New Sound” ti trasporta in un mondo dove l’immaginazione e la realtà si mescolano continuamente. Greep descrive l’album come un viaggio emozionante, pieno di colori musicali che vanno dal soul alla salsa, passando per momenti teatrali. Ogni traccia offre un’esperienza unica, coinvolgente e imprevedibile. Più di trenta musicisti hanno partecipato alla realizzazione dell’album, su due continenti, a São Paulo e a Londra. Geordie Greep: “Alcuni brani li avevamo già registrati altrove, ma non funzionavano, così li abbiamo riregistrati con persone nuove. Metà dei brani sono stati realizzati in Brasile, con musicisti locali raccolti all’ultimo minuto. Non avevano mai sentito nulla di quello che avevo fatto prima, erano semplicemente interessati ai demo che avevo preparato. La registrazione è stata fatta tutta in uno, al massimo due giorni. Poi abbiamo fatto le sovraincisioni più tardi, a Londra”. E adesso? Potremmo vedere “The New Sound” come un concept live o l’album rimarrà per sempre nella nostra immaginazione collettiva? Greep: “Il mio piano è di fare ‘una cosa alla Keith Jarrett’, avere un gruppo di musicisti live diverso in un posto diverso e sfruttare il fatto che non lo faremo mai nello stesso modo”. Come può mai essere ‘lo stesso’ con Greep al timone?

GEORDIE GREEP

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 – MILANO – Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, Novegro-Tregarezzo MI

Biglietto: 25 euro + d.p.