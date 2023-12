GAMMARAY in concerto il 20 luglio al Luppolo in Rock 2024 di Cremona

Ultimo straordinario annuncio in chiusura di questo 2023 per BAM Booking. Siamo felici di rivelare altri due nomi di altrettante band che parteciperanno al Festival Luppolo in Rock 2024 | 19-20-21 Luglio – Parco delle Colonie Padane (CR)



Saranno i PRIMORDIAL ad arricchire la già prestigiosa line-up di domenica 21 luglio insieme ad artisti quali Amorphis e Paradise Lost



La Irish pagan/folk metal band irlandese torna dopo lunga assenza dalla nostra penisola per questa UNICA DATA ITALIANA con un nuovissimo lavoro, il loro decimo album dal titolo “How it Ends”, via Metal Blade, che presenterà proprio sul palco del Luppolo in Rock. I Primordial stessi ci avvisano “No compromise, not then, not now, not ever”.



Ma le succulente news non sono finite perché ecco svelato l’Head-liner di Sabato 20 Luglio… parliamo delle leggende del power metal: i GAMMA RAY!

La band tedesca che non abbisogna di alcuna presentazione manca dall’Italia dal 2016 e si esibirà a Cremona in una veste unica con un ospite d’eccezione: il primo cantante Ralf Scheepers



Contiamo di aver accontentato i numerosi fans di entrambe le band e forse… le sorprese non sono finite!

Con l’occasione ricordiamo ancora disponibili gli EARLY BIRD TICKETS e vi consigliamo, quindi, di fare o farvi il migliore dei regali di Natale e cioè, la musica dal vivo, acquistando al più presto i biglietti per questo pregevole evento, ecco le formule e info:



GIORNATA SINGOLA: Euro 45,00 + ddp

ABBONAMENTO 3 GIORNI. Euro 99,00 + ddp (invece che Euro 119,00)

EARLY BIRD TICKETS Euro 89,00 ancora disponibili

Anche per questa sesta edizione del festival l’area a pochi passi dal fiume Po sarà, come nelle edizioni precedenti, divisa in due parti: un’area a pagamento per i concerti e un’area a ingresso libero e gratuito con Dj Set, After Party, zona dedicata alla ristorazione, mercatino a tema e banchetti artigianali.