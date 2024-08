TODAYS 2024: il festival a Torino dal 23 agosto al 2 settembre con una line up internazionale

Tra pochi giorni la nuova edizione di TODAYS andrà in scena a Torino: dal 23 agosto al 2 settembre una serie di eventi e attività animeranno la Circoscrizione 6 della Città, con un nuovo cuore pulsante nella location del Parco della Confluenza, per i concerti che si susseguiranno dal 25 agosto al 2 settembre.

Torino si prepara ad accogliere una line up d’eccezione, che radunerà un nutrito pubblico di appassionati da tutta Italia, per uno degli eventi più attesi della stagione dei festival italiani. Dal rock all’elettronica, dal pop di matrice internazionale alle sonorità più urban, fino a quelle più sperimentali: una confluenza di musiche e culture, in una location – quella del Main Stage – che sin dal nome racchiude lo spirito del festival.

A inaugurare gli appuntamenti con i grandi live al Parco della Confluenza, per una prima giornata a ingresso libero domenica 25 agosto, JEREMIAH FRAITES, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Sasso; lunedì 26 agosto sul palco LCD SOUNDSYSTEM con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di ARLO PARKS che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve; per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli OVERMONO, Yellow Days, C’mon Tigre e Thru Collected; venerdì 30 agosto le performance di THE JESUS AND MARY CHAIN, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli; il 31 agosto l’headliner sarà MAHMOOD, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra; chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i MASSIVE ATTACK.

Per LCD Soundsystem, Arlo Parks e English Teacher, quella di TODAYS sarà l’unica data nel nostro Paese, mentre per The Jesus and Mary Chain e Overmono l’appuntamento è l’unico nel Nord Italia, a conferma dell’eccezionalità della line up del festival e dell’attesa da parte del pubblico per questa edizione.

Ma non solo concertial Main Stage del Parco della Confluenza: TODAYS sarà un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi e realtà della Città. Si parte il 23 e 24 agosto con TOnights Spirit curated by JAZZ:RE:FOUND, ma ad essere coinvolti nelle giornate di Festival saranno anche: SEEYOUSOUND INTERNATIONAL MUSIC FILM FESTIVAL – che porta ogni inverno a Torino il cinema più audace e innovativo del panorama mondiale incentrato sul rapporto tra pellicola e musica – con proiezioni esclusive di film a tema musicale in scena al Teatro Monterosa prima dei concerti del Main Stage il 26, 27, 29, 30 e 31 agosto e 2 settembre; FLIC SCUOLA DI CIRCO con incursioni circensi e spettacoli il 27, 28 e 29 agosto; SOUNZONE, prima community di produttori musicali in Europa, con un contest, laboratori e panel il 25, 29 e 30 agosto; DOJO, collettivo nato nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e sostenere la scena rap e hip-hop in Italia, punto di riferimento nel panorama musicale italiano, particolarmente nel circuito del freestyle con sede nella Città di Torino, con i suoi format Regio Freestyle, NAV Vol.11 e Verbal Jungle Show il 25, 28 e 30 agosto; MOCAMBO ospiterà il 2 settembre “Barriera (ri)ascolta, un evento atteso per lunedì 2 settembre dedicato agli artisti emergenti del quartiere.

Così FONDAZIONE REVERSE alla vigilia del Festival: “Tutto è pronto per questa nuova edizione di Todays: sono grandi l’emozione di vedere l’area allestita e il fermento per le attività che si alterneranno grazie al lavoro sinergico coi nostri partner nella Circoscrizione 6 della Città. In continuità con la storia del festival ma con uno spirito rinnovato, siamo pronti ad accogliere alcuni dei nomi più importanti e interessanti della musica italiana e internazionale. L’obiettivo è quello di offrire agli spettatori che arriveranno da tutta Italia un’esperienza di altissimo livello – al pari dei grandi festival europei e non solo – certamente dal punto di vista artistico, con una line up eccezionale e molte date uniche nel nostro Paese, ma anche varia e coinvolgente, con i tanti eventi off”.