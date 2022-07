REVEL Summer Festival 2022: la nuova rassegna musicale a Treviglio (Bergamo)

Un festival artistico musicale ideato dall’associazione L’Orso Berto in collaborazione con il REVEL TREVIGLIO e FERMENTO FESTIVAL, nato con la speranza di diventare un punto di riferimento per gli eventi sul territorio dopo la lunga pausa forzata imposta dalla pandemia.

TREVIGLIO 7 – 17 LUGLIO 2022

11 sere di spettacoli dal vivo di grande livello artistico su un grande palco nell’ampia cornice della Fiera di Treviglio, con eventi a 360 gradi per grandi e bambini.

La cucina sarà uno dei motori trainanti del progetto; il menù a km zero con piatti tipici del territori e sarà affiancato ogni sera da una proposta regionale differente che partirà dal Trentino e arriverà in Sicilia dando la possibilità di gustare tutte le eccellenze culinarie dello Stivale.

Casoncelli alla bergamasca, polenta taragna e carne alla griglia ma anche pizzoccheri e sciat, passando dai malloreddus sardi ai pici al ragù di cinghiale.

La musica la farà da padrona seguendo la scia degli importanti concerti nella svolti in questi anni al REVEL, si è deciso di alzare l’asticella puntando ad artisti nazionali ed internazionali del calibro di Gianluca Grignani che porterà una data del suo tour estivo “living rock n’ roll tour 2022 proprio a Treviglio.

Gianluca Grignani in concerto al Bergamo1000 di Bergamo foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Un altro grande nome sarà Joe Bastianich & la terza classe che si esibirà nella giornata di lunedì 11 luglio. Omar Pedrini tornerà a trovarci con tutta la band per il suo tour in elettrico mentre Omar Fantini sarà il nostro super ospite per la parte comedy.

Direttamente dagli stati uniti, unica data in Italia per Big Daddy Wilson noto bluesmann americano.

Ci sarà anche da divertirsi con i fantastici Gem Boy e il loro tour “30 anni di parodie e non sentirli”

La programmazione è arricchita dai Vallanzaska, Andrea Rock & the rebel poet e dalla band più amata dai Trevigliesi i Gladioli Revel Club capitanati dal nostro direttore artistico Francesco Galimberti.

In apertura giovedì 7 luglio il batterista Ellade Baldini (Guccini, De Andrè, Mina e Celentano.) in formazione con un joe la viola, nik mazzucconi e un altro trevigliese doc Giorgio Galimberti.

Ecco la line up ufficiale:

Giovedi 7 – Ellade Bandini Quartet con Nik Mazzucocni, Giorgio Galimberti e Joe la Viola. (Fusion)

Venerdi 8 – Vallanzaska (Ska)

Sabato 9 – GemBoy (La Rock Band più demenziale d’Italia)

Domenica 10 – Big Daddy Wilson (unica data Italiana, Blues & More from USA)

Lunedi 11 – Joe Bastianich & La Terza Classe (Country Rock)

Martedi 12 – Omar Fantini Show (Cabaret e Risate)

Mercoledi 13 – Omar Pedrini, il Viaggio Senza Vento in Elettrico (Rock)

Giovedi 14 – Living Theory, Linkin Park Night (Rock)

Venerdi 15 – Gladioli Revel Club (Cover Rock)

Sabato 16 – Andrea Rock & The Rebel Poets (Irish NIght)

Domenica 17 – Gianluca Grignani

Poster Line-up del Revel Summer Festival 2022

Arricchiranno ulteriormente la kermesse il coloratissimo mercato hand made & vintage di Flea Market e un’espositiva permanente “Emerging Art Sharing” un progetto che nasce con lo scopo di dare voce a artisti emergenti. Per Revel Summer Festival, Emerging seleziona 4 artisti per 4 progetti …i dettagli e i nomi saranno svelati a breve.

Per la fotografia ospiteremo la personale di Andrea Ripamonti (fotografo freelance partner di rockOn.it ) dal titolo “Better loud than too late“

La kermesse vuole essere una Festa per Tutti e non poteva mancare quindi un’ampia e coloratissima area dedicata ai più piccoli dove prima degli spettacoli verranno intrattenuti con laboratori, gonfiabile e la mitica Baby Dance che ogni sera farà ballare grandi e piccini.

Sulle Pagine Social del Revel Summer Festival si trovano tutte le informazioni della Manifestazione mentre per acquistare i biglietti dei concerti, ingresso libero fino alle 2045 (poi prezzi da 3 euro) basta cliccare su www.reveltreviglio.it o recarsi direttamente alla biglietteria del Revel di Treviglio in Via Masano.

Il ricavato della manifestazione servirà a finanziare il PROGETTO DEL CUORE ONLUS e a sostenere la mensa dei bisognosi di Treviglio (Quercia di Mamre) che da anni è presente attivamente sul territorio.