Pinkpop 2022: back to rock!

Finalmente dopo mesi e mesi di posticipazioni e cancellazioni, anche il panorama musicale internazionale sta aprendo le porte al new normal e si parla di eventi e concerti in arrivo nel 2022.

L’allerta dell’emergenza sanitaria è ancora alta, ma le organizzazioni dei world tour delle grandi star internazionali si stanno muovendo per far sì che la prossima estate sia calda e viva dei concerti che tanto desideriamo tornare a vivere.

Proprio in questi giorni il Pinkpop Festival ha anticipato l’uscita della sua line up per l’edizione 2022 che vedrà in una tre giorni da urlo, il 17, 18 e 19 giugno, salire sui palchi di Megaland a Landgraf artisti amatissimi: Imagine Dragons, Metallica e Pearl Jam come headliners per le tre serate… e un parterre di artisti a supporto che ci lascia in trepidante attesa tra cui Twenty One Pilots, Queens of the Stone Age, Royal Blood, Interpol, Deftones e molti altri.

Il programma completo è consultabile qui, mentre se già volete farvi un regalo di Natale, di Black friday o senza una ricorrenza particolare, ma per celebrare la musica rock, qui trovate il link all’acquisto

Essendo saltata l’edizione 2021, i biglietti acquistati per l’estate passata restano ancora validi, ma sono disponibili anche nuovi pacchetti week end o ticket singola giornata.

Scopri la gallery di artisti che hanno cavalcato i palchi del Pinkpop negli anni passati e guarda le foto:

Foto di Roberto Finizio