OLTRE Festival 2024: il 13 e 14 giugno al Parco delle Caserme Rosse di Bologna

“OLTRE Festival si propone come sempre di intrecciare le differenze dei generi musicali, ma quest’anno vorremmo portare attraverso la musica ed il palco del festival un forte messaggio di pace che vada “oltre” ogni confine o bandiera”.

Il 13 e 14 giugno torna a Bologna OLTRE Festival, il festival che punta ad avvicinare le giovani generazioni alla nuova musica italiana. Sui due palchi di OLTRE festival suoneranno: Kid Yugi, Ex Otago, Willie Peyote, Elasi, Eugenio In Via Di Gioia, Angelica, Massimo Pericolo, M.E.R.L.O.T, Fuera, MialnoSport, 18K, Rrari del Tacco. L’appuntamento è sempre all’interno del parco delle Caserme Rosse e come per la scorsa edizione anche quest’anno si potrà godere di un doppio palco e quindi doppia musica, per un’estesa location e maggiormente interattiva, con diverse aree food & beverage e zone relax per arricchire e migliorare l’esperienza fruitiva.

Giovedì 13 giugno

Palco Bonsai

M.E.R.L.O.T

Elasi

Willie Peyote

Palco Sequoie

18 K

Fuera

Kid Jugi



Venerdì 14 giugno

Palco Bonsai

RRari dal Tacco

Massimo Pericolo

Palco Sequoie

Milano Sport

Angelica

Eugenio In Via Di Gioia

Ex Otago