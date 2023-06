LARS Rock Fest 2023: la X edizione dal 7 al 9 luglio a Chiusi (Siena) ad ingresso libero

Sono i tedeschi The Notwist l’ultimo headliner annunciato per l’edizione 2023 del Lars Rock Fest, a Chiusi dal 7 al 9 luglio con ingresso gratuito.

Gli indie-hero tedeschi prendono il posto degli americani No Age, nella seconda serata di sabato 8 luglio, che hanno cancellato tutto il tour italiano a causa di problemi familiari. I Notwist saranno preceduti sul palco dal duo londinese Scrounge e dagli austriaci MOLLY.

Con questo annuncio si chiude il cartellone della decima edizione del Lars Rock Fest 2023, che si aprirà nella serata del 7 luglio con And So I Watch You from Afar, Leatherette e i Wake Up in the cosmos, (in collaborazione con il Rock Contest di Controradio), e si chiuderà domenica 9 luglio con i concerti di The Brian Jonestown Massacre e Moonwalks.

LARS Rock Fest 2023

Chiusi – Siena

Ingresso gratuito

Venerdi 7 Luglio

– Wake up in the cosmos

– LEATHERETTE

– 𝐀𝐍𝐃 𝐒𝐎 𝐈 𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐘𝐎𝐔 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐀𝐅𝐀𝐑

Sabato 8 Luglio

– Molly

– SCROUNGE

– 𝐍𝐎𝐓𝐖𝐈𝐒𝐓

Domenica 9 Luglio

– MOONWALKS

– 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐉𝐎𝐍𝐄𝐒𝐓𝐎𝐖𝐍 𝐌𝐀𝐒𝐒𝐀𝐂𝐑𝐄

The Notwist, iconica band tedesca partita negli anni ’90 nel segno dell’hardcore fino ad approdare all’elettronica più minimalista, presenteranno dal vivo il caleidoscopio di suoni ed emozioni che caratterizza i loro concerti, basato sull’ultimo album in studio Vertigo Days.

Vertigo Days, il primo album dopo sette anni uscito nel 2021 per la loro label Morr Music, sviluppo una splendida combinazione di pop malinconico, elettronica, Krautrock ipnotico e ballate driftwork, con l’ausilio di numerosi ospiti musicali internazionali.

La decima edizione del Lars Rock Fest sarà completata da numerosi eventi paralleli che accompagneranno la manifestazione, come Open Book, un’occasione imperdibile per toccare con mano pubblicazioni di grande qualità e avvicinarsi al mondo visionario, libero e creativo dell’editoria indipendente, o il Mercatino del Disco dove i collezionisti, appassionati e curiosi potranno trovare CD, vinili, gadget e memorabilia negli stand di espositori da tutta Italia. Da segnalare anche Simpatia per il Diavolo, la call for artist in collaborazione con il Comune di Chiusi e Becoming X Art+Sound Collective, un evento dedicato a tutti gli artisti e le artiste nel settore della grafica, foto, disegno e illustrazione.