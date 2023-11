GRASPOP Metal Meeting: 84 band confermate per l’edizione 2024

Dopo l’annuncio dell’ultimo headliner Alice Cooper, si aggiungono 84 nuovi nomi alla line-up della 27esima edizione del Graspop Metal Meeting. Bruce Dickinson, Corey Taylor, Deep Purple, Electric Callboy e Megadeth, oltre ad altre 130 band, si esibiranno da giovedì 20 giugno a domenica 23 giugno 2024 al Graspop Metal Meeting di Dessel, in Belgio.

In precedenza erano già stati confermati tutti gli headliner del GMM2024:

Tool (giovedì 20 giugno 2024);

(giovedì 20 giugno 2024); Alice Cooper (giovedì 20 giugno 2024);

(giovedì 20 giugno 2024); Five Finger Death Punch (venerdì 21 giugno 2024);

(venerdì 21 giugno 2024); Judas Priest (venerdì 21 giugno 2024);

(venerdì 21 giugno 2024); Bring Me the Horizon (sabato 22 giugno 2024);

(sabato 22 giugno 2024); Avenged Sevenfold (sabato 22 giugno 2024);

(sabato 22 giugno 2024); Machine Head (domenica 23 giugno 2024);

(domenica 23 giugno 2024); Scorpions (domenica 23 giugno 2024);

Ben 43 artisti faranno il loro debutto alla GMM nel 2024. Consultate l’elenco completo sul sito web ufficiale.

Ecco le nuove aggiunte al cartellone del #GMM24:

​Abbath – All Them Witches – Asinhell – Babymetal – Better Lovers – Biohazard – Black Stone Cherry – Bleed From Within – Blind Guardian – Body Count – Borknagar – Brand of Sacrifice – Brothers Of Metal – Bruce Dickinson – Brutus – Bury Tomorrow – Comeback Kid – Corey Taylor – Corrosion Of Conformity – Counterparts – Crystal Lake – Dark Funeral – DeathbyRomy – Deep Purple – Defects – Doro – Dying Fetus – Dynazty – Electric Callboy – Emperor – Ereb Alator – Erra – Extreme – Fit For A King – Fu Manchu – Future Palace – Graveyard – Hanabie. – High On Fire – I Am Morbid – Ice Nine Kills – Igorrr – Ihsahn – Iron Allies – Kadavar – Kamelot – Kampfar – Karnivool – Kvelertak – Lansdowne – Make Them Suffer – Malevolence – Megadeth – Monuments – Night Verses – Nile – Of Mice And Men – Pain – Pendulum (Live) – Pestilence – Polyphia – Red – Rotting Christ – Sanguisugabogg – Shadow Of Intent – Silverstein – Skynd – Slaughter To Prevail – Solence – Steel Panther – Suffocation – Svartsot – Tarja – Textures – The Acacia Strain – The Black Dahlia Murder – The Vintage Caravan – Thy Art Is Murder ​ – Until I Wake – Vltimas – Vola – Vukovi – Wargasm – While She Sleeps.

Per rendere i suoi ospiti il più confortevole possibile, il Graspop Metal Meeting offre sempre un’ampia gamma di sistemazioni all’interno e nelle vicinanze del festival. Cliccate qui per tutti i dettagli.

All’inizio di questa settimana è stato anche lanciato il nuovo webshop con il merchandising esclusivo del GMM! Avete bisogno di ispirazione per il regalo di Natale perfetto? Allora date un’occhiata al webshop!

I biglietti per GMM2024 saranno in vendita a partire dalle 10:00 del 25 novembre 2023 su Ticketmaster.

GMM 2024: Quattro giorni, cinque palchi. Per la 27esima volta, le pianure di Dessel saranno l’hotspot per i nomi più importanti della scena metal e hard rock. Ancora una volta, Dessel tremerà fino alle sue fondamenta. Il festival di hard rock e metal più importante e completo del Benelux si svolgerà dal 20 al 23 giugno 2024.