Black Over Festival 2024: Abbath e Deicide in concerto il 5 Agosto a Lignano Sabbiadoro (UD)

Finalmente svelati il nome e la grafica ufficiale del Black Over Festival, nuovissimo format targato Hellfire Booking Agency!

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3TLtGSf

Il Black Over Festival, ospitato nella parentesi del Summer Festival Arena Alpe Adria, vedrà la sua prima edizione capitanata da un’esibizione senza uguali nel nostro Paese: per la prima volta in nove anni, Abbath indosserà nuovamente i panni di Abbath Doom Occulta, rievocando i pezzi più ferini degli Immortal con una biechezza impareggiabile.

A precederlo, gli ingovernabili Deicide, opposizione sfrenata di ogni istituzione, dogma e norma compositiva ed personificazione della scelleratezza sonora senza alcun riguardo o esitazione.

E non è certo finita qui. Non appena riceveremo il via libera rilasceremo il terzo nome di una giornata che vi lascerà completamente in ginocchio. Dateci retta, questa sarà proprio cattiva.

BLACK OVER FESTIVAL

05 AGOSTO 2024 – LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

SUMMER FESTIVAL ARENA ALPE ADRIA

Viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

