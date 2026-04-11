EUGENIO IN VIA DI GIOIA: annunciano il loro primo live all’UNIPOL FORUM di Assago “TUTTI DENTRO” il 5 maggio 2027

Il 5 maggio 2027 gli EUGENIO IN VIA DI GIOIA saliranno per la prima volta sul palco dell’Unipol Forum di Assago per il loro concerto evento TUTTI DENTRO, prodotto da A1 Concerti.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4cjtjrC

Non è solo il concerto più grande della loro carriera, né un semplice traguardo: è il punto in cui tutte le strade percorse si incontrano davvero, è tutto quello che negli anni hanno costruito ed è rimasto, è cresciuto, ha continuato a muoversi senza fermarsi mai. È la somma di anni passati a suonare, a scrivere, a stare dentro alle cose con tutta la passione e l’entusiasmo possibili, è il tempo che hanno condiviso con chi li ha seguiti dall’inizio e con chi si è aggiunto strada facendo senza più andarsene. È l’insieme dei concerti, delle parole che hanno trovato casa nelle persone, dei ritornelli in cui le voci si sono unite una dopo l’altra fino a diventare coro, delle piazze che si sono riconosciute in qualcosa di comune. È tutto quello che si è mosso nel tempo senza mai arrestarsi e arrendersi, trovando forza proprio nel continuo trasformarsi. Un legame che si è costruito senza bisogno di essere spiegato, ma solo vissuto.

È una storia che non appartiene più solo a chi sta sul palco, ma a chi l’ha attraversata, sostenuta, cantata, portata avanti. Ed è proprio lì, insieme, che acquisisce un senso altissimo.

Il Forum diventa così il luogo in cui tutto questo si amplifica e prende vita insieme a tutti quelli che, insieme agli Eugeni, ci hanno sempre creduto.

E mentre il live segna un nuovo capitolo sul palco, un altro prende forma sulla carta.

Il 21 aprile 2026 uscirà per Rizzoli Storie di una band che non si è ancora sciolta, il primo libro degli Eugenio in Via Di Gioia, già disponibile in preorder: un diario dei ricordi, un racconto corale inedito di un percorso condiviso composto da otto storie che ripercorrono il viaggio personale e artistico che li ha portati dagli inizi fino a oggi.

Gli Eugenio in Via Di Gioia presenteranno il libro con 4 appuntamenti:

21 aprile –Biblioteca Salaborsa, Bologna ore 20.30 (Piazza del Nettuno, 3)

22 aprile – Mondadori Duomo, Milano ore 18.30(Piazza del Duomo)

24 aprile – Feltrinelli, Napoli ore 18.00(Piazza dei Martiri)

28 aprile – Feltrinelli, Roma ore 18.30 (Via Appia Nuova, 427)

16 maggio – Salone del Libro, Torino ore 18.00 (PAD. 5, Il Club – Lingotto Fiere – Via Nizza, 294)

Prima di approdare al Forum a maggio dell’anno prossimo, gli Eugenio in Via di Gioia tornano live a novembre 2026 sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4cjtjrC

16 novembre – Estragon, Bologna

17 novembre – Hall, Padova

20 novembre – Viper, Firenze

21 novembre – Mamamia, Senigallia

23 novembre – Afterlife Live Club, Perugia

25 novembre – Atlantico, Roma

27 novembre – Eremo Club, Molfetta