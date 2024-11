ELECTRIC CALLBOY in concerto il 21 agosto ad AMA Music Festival 2025

Dopo uno straordinario 2024, che ha visto accorrere ai piedi del Monte Grappa la bellezza di 47.000 appassionati di grande musica, AMA Music Festival è pronto a conquistare ancora una volta il pubblico con la nuova – e decima – edizione. Dal 20 al 24 agosto 2025, il festival farà il suo atteso ritorno nella suggestiva cornice verde di Romano d’Ezzelino, vicino alla splendida Bassano del Grappa, promettendo nuovamente un’esperienza musicale unica che mescola artisti di fama internazionale e nazionale con nuove tendenze.

Il primo annuncio è sempre il più atteso ma anche stavolta le aspettative sono state ben riposte grazie ad un nome che ecciterà in tanti: gli Electric Callboy! La band tedesca tra le più amate del panorama electronicore, salirà sul palco il 21 agosto, nella seconda giornata (Day 2).

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/48HK3GD

O su > https://ticketmasteritalia.46uy.net/QjPQaP

Biglietti disponibili da venerdì 8 novembre, ore 10.00

Un’unica data italiana, organizzata in collaborazione con Hellfire Booking Agency, che fa parte di grande tour mondiale che toccherà solo i migliori festival come l’Hurricane in Germania, il Nova Rock in Austria, lo Slam Dunk in Inghilterra, il Good Things in Australia, il Tons Of Rock in Norvegia e molti altri.

ELECTRIC CALLBOY

Non solo una band, ma un vero fenomeno che sta ridefinendo la scena musicale. Formati nel 2010 a Castrop-Rauxel in Germania, gli Electric Callboy – conosciuti fino al 2022 come Eskimo Callboy – hanno conquistato milioni di fan grazie al loro stile audace e alla capacità di fondere generi apparentemente inconciliabili. Spaziano elegantemente dal tradizionale schlager tedesco al deathcore, con brani come “Hurrikan” (2022), a reinterpretazioni di successi come “Everytime We Touch” (2023) di Cascada in chiave post-hardcore.



Il 2020 ha segnato un punto di svolta con il successo di “Hypa Hypa”, certificato disco d’oro, e ha consolidato la loro presenza nelle classifiche. Nel 2022, la crescente popolarità ha portato a un tour europeo sold-out e al primo posto in classifica per il loro album “Tekkno”. Nel 2023 il gruppo ha dominato i palcoscenici internazionali e ha lanciato un tour mondiale superando ogni aspettativa, mentre vecchi brani come “We Got The Moves” (2021) hanno accumulato milioni di stream, consolidando la loro reputazione virale.

Attenti alla loro fanbase, gli Electric Callboy hanno portato il loro “Tekkno Movie” (2024), un docufilm che racconta il tour, in oltre 100 cinema tra Germania, Austria e Regno Unito, devolvendo i proventi alla loro EC Music School per bambini svantaggiati. La recente collaborazione con i Babymetal nel singolo “Ratatata” (2024) ha superato un milione di stream in 24 ore, piazzandosi al vertice delle viral chart in oltre 40 paesi. Nel 2024 gli Electric Callboy continuano a far parlare di sé, portando il loro mix esplosivo di suoni nei festival di tutto il mondo e confermando il loro meritato posto come fenomeno musicale del momento.

Con questo primo annuncio della line up 2025, AMA Music Festival si conferma un appuntamento irrinunciabile per tutti i grandi appassionati di musica dal vivo. Tanti altri grandi artisti verranno via via svelati nelle prossime settimane e non mancheranno sorprese imperdibili. Preparatevi a un’estate indimenticabile, ricca di emozioni che solo un festival autentico sa offrire!

21 AGOSTO 2025 – Day 2 – AMA MUSIC FESTIVAL

Via Cà Cornaro, 5, 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

