Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

EKKSTACY l’artista di Vancouver in concerto a Milano e Bologna

Published

Ekkstacy è un artista e cantautore di Vancouver, in Canada, che ha compiuto enormi progressi nella nuova ondata di musica alternativa, grunge e punk.

Cresciuto ascoltando il rap di SoundCloud dei primi anni 2000, ha scoperto l’indie rock malinconico verso la fine dell’adolescenza e si è immerso in quella scena con la stessa intensità.

30.11.2025 – ARCI Bellezza , Milano
Ingresso riservato ai soci ARCI

1.12.2025 – Locomotiv Club , Bologna
Tessera AICS obbligatoria

Biglietti > https://dice.fm/artist/ekkstacy

In this article:
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Festival

YPSIGROCK: annunciati i primi nomi della 26° edizione

Slowdive, Panda Bear & Sonic Boom, Still Corners, EKKSTACY, Just Mustard e Plastic Mermaids sono i primi act annunciati per la 26esima edizione di Ypsigrock, il...

11/01/2023