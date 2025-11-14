EKKSTACY l’artista di Vancouver in concerto a Milano e Bologna

Ekkstacy è un artista e cantautore di Vancouver, in Canada, che ha compiuto enormi progressi nella nuova ondata di musica alternativa, grunge e punk.
Cresciuto ascoltando il rap di SoundCloud dei primi anni 2000, ha scoperto l’indie rock malinconico verso la fine dell’adolescenza e si è immerso in quella scena con la stessa intensità.
30.11.2025 – ARCI Bellezza , Milano
Ingresso riservato ai soci ARCI
1.12.2025 – Locomotiv Club , Bologna
Tessera AICS obbligatoria
Biglietti > https://dice.fm/artist/ekkstacy