Dopo 5 anni di pausa torna DAVE MATTHEWS BAND ad Aprile 2024 in concerto a Milano e Firenze

Dave Matthews Band annuncia il tour europeo 2024, dopo 5 anni di pausa, che fa seguito al nuovo album Walk Around The Moon, pubblicato a maggio 2023, anno che si concluderà con il tour del Nord America. Il 2024 si riaprirà ad Amsterdam, prima tappa di un tour europeo che toccherà 14 paesi in totale, compreso il Regno Unito, con due date eccezionali alla Royal Albert Hall di Londra.

L’Italia vedrà la band esibirsi il 19 aprile 2024 al Mediolanum Forum di Assago e il 20 aprile 2024 al Mandela Forum di Firenze per due imperdibili appuntamenti.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3Zv8J0s

Con oltre 25 milioni di biglietti venduti dall’esordio nel 1991, Dave Matthews Band detiene il secondo posto come record di vendite nella storia del live show, oltre a 38 milioni di copie vendute tra CD e DVD.

Il nuovo album Walk Around The Moon è un mix di storie fortemente connesse alla passione per il viaggio della band statunitense. Il racconto di itinerari passati e presenti rendono tracce come ‘Monsters’ e ‘Break Free’ dei veri e propri highlights del disco.

DAVE MATTHEWS BAND

Venerdì 19 Aprile | MILANO – Mediolanum Forum

Sabato 20 Aprile | FIRENZE – Mandela Forum

