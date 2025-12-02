DOGSTAR: la band di Keanu Reeves a Luglio 2026 in concerto a Roma, Bari, Pordenone e Milano

Dogstar (il chitarrista/vocalist Bret Domrose, il batterista Rob Mailhouse e il bassista Keanu Reeves) confermano oggi il loro ritorno in Europa e annunciano quattro date in Italia del tour All In Now, in programma nel luglio 2026, a supporto del loro album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees. La band si esibirà a Roma, Bari, Pordenone e Milano.

Riguardo all’arrivo del tour in Europa, la band ha dichiarato: “Stiamo vivendo un’esperienza straordinaria incontrando il pubblico durante questi concerti, e non vediamo l’ora di portare lo show anche in Italia. Per questo nuovo viaggio contiamo anche di provare qualche brano inedito, ci auguriamo di vedervi lì!”

L’album Somewhere Between The Power Lines And Palm Trees, pubblicato tramite la loro etichetta Dillon Street Records (distribuita da ADA), segna il ritorno discografico dei Dogstar dopo oltre due decenni.

“Quando ci siamo ritrovati a scrivere nuove canzoni, non immaginavamo il viaggio che sarebbe iniziato,” racconta la band. “Il modo in cui questo disco ha preso forma è stato magico per noi: divertimento, passione e amicizia risuonano in ogni traccia, e speriamo che le emozioni che abbiamo messo in queste canzoni arrivino anche a chi le ascolta.”

DOGSTAR

Sab 11 luglio

Roma | Auditorium Parco della Musica

Dom 12 luglio

Bari | Fiera del Levante

Mar 14 luglio

Pordenone | Parco San Valentino

Mer 15 luglio

Milano | Teatro Arcimboldi

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4iIm4fx