DANIEL NORGREN: il compositore de “Le Otto Montagne” ad ottobre in concerto a Milano, Torino e Bologna

Daniel Norgren arriva in Italia dopo l’enorme successo ottenuto dalla collaborazione al film “Le otto montagne”, scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti, il film narra una storia di amicizia, amore e auto-scoperta immersa negli affascinanti paesaggi delle Alpi italiane.

DANIEL NORGREN

MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024 MILANO – ARCI BELLEZZA

Via Giovanni Bellezza, 16/A, 20136 MI

Biglietto: 22,00 € + d.p.

Prevendite su www.dice.fm

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2024 TORINO – SPAZIO211

Via Francesco Cigna, 211, 10155 TO

Biglietto: 22,00 € + d.p.

Prevendite su www.dice.fm

VENERDÌ 4 OTTOBRE 2024 BOLOGNA – LOCOMOTIV

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 BO

Biglietto: 25,00 € + d.p.

Prevendite su www.ticketmaster.it

La sua musica, in grado di arricchire la trama di un’atmosfera intima, ha ottenuto successo e riconoscimenti a livello mondiale. La sua colonna sonora ha vinto il Crystal Pine Award per “Best Use of Music” agli International Sound & Film Music Awards, mentre il film ha ottenuto ben quattro David di Donatello, tra cui quello per il miglior film. Una colonna sonora struggente che culmina con il brano “As Long As We Last”, tratto dal disco del 2015 “Alabursy”.

La musica di Daniel Norgren riflette il suo ambiente e la sua capacità di catturare momenti intimi ed emozioni. Le sue performance sono trascinanti.

Seguendo il suo istinto, Daniel Norgren è riuscito a costruire un pubblico devoto, in sintonia con il suo sincero e introspettivo approccio alla scrittura e all’esecuzione dei brani.

Da quasi due decenni, Daniel Norgren opera in modo indipendente attraverso la Superpuma Records con sede a Östra Frölunda.

Daniel Norgren (piano e chitarra), sarà in tour con Anders Grahn al basso, Andreas Filipsson alla chitarra, Anders Rane alle tastiere ed Erik Berntsson alla batteria.