Clara Moroni & The black cars live al Legend club di Milano

Sabato 12 ottobre 2024 alle ore 21.00 Clara Moroni & The Black Cars tornano sul palco per un evento unico, una serata di puro rock targato Anni 90 ma che suona perfino meglio di quello di oggi, al Legend Club di Milano.

La band proporrà il repertorio dei primi due storici album di Clara & The Black Cars e alcune selezionate cover.

Da venerdì 13 settembre 2024 infatti sono disponibili sulle piattaforme digitali di streaming le versioni rimasterizzate degli album “Chi ha paura di chi” (1990) e “Spiriti” (1992) accompagnate da un inedito del 1993 mai pubblicato, “Dentro al blu”, un brano che fa da anello di congiunzione tra i due album e i successivi 22 anni anni in cui Clara Moroni ha collaborato con Vasco Rossi nelle tournée e nei dischi, fino al fatidico Modena Park 2017.

Sul palco: Clara Moroni (voce), Michele Vanni (chitarra), Stefano Bitelli (basso), Andrea Ge (batteria). Special guest della serata: Maurizio Solieri.

Biglietti disponibili su: www.dice.fm

Clara Moroni: la rocker che ha conquistato Vasco

Clara Moroni, non è arrivata dal nulla sul palco del rocker numero uno in Italia. La sua storia inizia molto prima, nei primi anni ’90, con due album che la vedevano protagonista di un rock inedito per una donna italiana. Una giovane e bellissima ragazza con una band, un sapore internazionale da glam rock americano, una voce strafottente e una fisicità da paura. Spesso scambiata per straniera, Clara era “troppo” per quei tempi ancora acerbi: troppo avanti, troppo trasgressiva, né santa né puttana, ma consapevole, seduttiva, irriverente e indipendente.

Ma qual è il filo conduttore che la lega a Vasco Rossi? Il loro incontro si deve a Guido Elmi, che all’epoca non collaborava più con il Blasco. Insieme, Clara e Guido si divertono a spingersi oltre, a giocare a fare gli americani, traendo ispirazione da artisti come Steely Dan, Aerosmith, Joan Jett, Hearts e Black Cars.

La rottura con Elmi, che torna a lavorare con Vasco, segna una nuova fase nella carriera di Clara. Ma il suo talento e la sua esperienza negli arrangiamenti vocali, in voga nel rock dell’epoca, non passano inosservati. Chi meglio di lei, con la sua attitudine, la sua voce e la sua presenza scenica, poteva duettare con il Re della trasgressione?

Ed ecco che Guido, messe da parte le incomprensioni, le chiede di curare gli arrangiamenti vocali per “Gli spari sopra” (1993) e “Nessun pericolo per te” (1995). Poi arriva la proposta irrinunciabile: entrare nella mitica band di Vasco, mettendo da parte le proprie ambizioni personali. Clara sposa il progetto, crede in Vasco e nel suo messaggio, simile al suo.

“Ho venduto l’anima al Diavolo? Forse, ma non me ne pento e lo rifarei”, afferma Clara. “Ho vissuto intensamente, con il piede sull’acceleratore. Non mi pento delle esperienze vissute appieno, ma di quelle che non ho colto”.

E questa è solo una delle tante storie che compongono la vita di Clara Moroni, una vita fatta di intrecci e contrasti. Come la sua etichetta discografica, la DMI, fondata nel 1995, che le ha regalato successi in tutto il mondo, soprattutto in Giappone e Stati Uniti, con generi musicali lontani dal rock.