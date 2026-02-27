BRYAN ADAMS in concerto il 28 novembre 2026 all’Unipol Dome di Milano

Il rocker canadese Bryan Adams ha annunciato una nuova serie di date del tour europeo a supporto del suo acclamato album del 2025, “Roll With The Punches”. Il cantante e autore multi-platino porterà il suo inconfondibile show ad alta energia nelle arene di tutta Europa a partire dal 27 settembre. All’interno del tour anche un unico attesissimo concerto italiano che si terrà sabato 28 novembre all’Unipol Dome di Milano.

Dopo l’uscita di “Roll With The Punches” per Bad Records, Adams continua a dimostrare perché rimane uno degli artisti più dinamici al mondo. Nominato ai JUNO Awards 2026 nella categoria Rock Album of the Year, l’album propone il suo inconfondibile mix di rock anthemico, riff di chitarra graffianti e scrittura intensa e personale, alternando brani incisivi e ricchi di hook a momenti più riflessivi che catturano la resilienza e lo spirito che hanno definito la sua carriera.

I nuovi brani stanno già trovando spazio in scaletta accanto ai classici senza tempo come “Summer of ’69”, “Heaven”, “Run to You” e “(Everything I Do) I Do It For You”, promettendo ai fan una setlist capace di attraversare generazioni. Con decenni di successi in classifica, tour sold out e performance dal vivo indimenticabili, Bryan Adams continua a offrire uno show rock da arena che unisce i fan di tutto il mondo.

Questa tournée europea promette serate memorabili tra nuova musica, gemme per intenditori e canzoni che sono ormai parte del DNA musicale globale.

BRYAN ADAMS

28-11-2026 – MILANO Unipol Dome ORE 21:00

Presale R101 mercoledì 4 marzo alle 11.00

Presale riservata agli iscritti alla Newsletter D’Alessandro e Galli mercoledì 4 marzo alle 11.00

Vendita generale venerdi 6 marzo alle 10.00

Saranno inoltre disponibili speciali pacchetti VIP per i fan che desiderano vivere l’esperienza da vicino. I vantaggi includono i migliori posti disponibili, accesso a un Q&A pre-show con Bryan Adams, tour esclusivo dietro le quinte della produzione, una versione deluxe del vinile autografata e molto altro.