BRYAN ADAMS a luglio 2025 due concerti in versione acustica a Roma e Pompei

Il rocker canadese regalerà ai fans italiani due intime performance unplugged con tutte le sue hits L’auditorium Parco della Musica di Roma e l’Anfiteatro di Pompei saranno gli straordinari scenari di queste performance Bryan Adams ha annunciato oggi che tornerà in Italia esibendosi in due show come parte del suo Bare Bones Tour.

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/bryanadams

Per i fans italiani sarà l’occasione di vedere Bryan Adams eseguire tutti i suoi successi dal vivo in un’intima performance unplugged in due meravigliosi scenari come l’Auditorium Parco della Musica di Roma e l’Anfiteatro di Pompei, una rara opportunità ai fan di vedere Bryan Adams come non l’hanno mai visto prima

Questo nuovo approccio ai suoi successi classici, nell’ambito del suo tour unplugged, ha ricevuto recensioni entusiastiche da parte di critici e fan. Oltre che in queste due date il cantautore si esibirà in versione elettrica con la sua band domenica 27 Luglio a Lucca Summer Festival.

BRYAN ADAMS

MERCOLEDì 22 Luglio 2025 – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (acustico)

VENERDì 25 Luglio 2025 – POMPEI – Anfiteatro Scavi di Pompei (acustico)

DOMENICA 27 Luglio 2025 – LUCCA – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Biglietti a questo link > https://www.rockon.it/bryanadams