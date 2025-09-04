BIG THIEF in concerto il 14 Giugno 2026 al Circolo Magnolia di Milano

In occasione del loro Somersault Slide 360 Tour, i Big Thief arrivano in Italia per un’unica tappa a Milano, il 14 giugno 2026 presso il Magnolia Estate.

Biglietti in vendita:

a questo link > https://tidd.ly/4nhaLw3

Oppure > https://ticketmasteritalia.46uy.net/7aro5g

Adrianne Lenker, Buck Meek e James Krivchenia porteranno sul palco l’energia e l’intensità del loro nuovo album “Double Infinity”.

Accolto dalla critica come “Album del Mese” da Uncut e definito “profondo” da MOJO, il disco conferma Adrianne Lenker come una delle cantautrici più importanti della sua generazione.

Registrato lo scorso inverno al Power Station di New York, “Double Infinity” è il risultato di tre settimane di lavoro intenso tra improvvisazioni, arrangiamenti collettivi e registrazioni dal vivo con il minimo uso di overdub.

L’album, che include i singoli ‘Grandmother [ft. Laraaji]’, ‘Los Angeles’, ‘All Night All Day’ e ‘Incomprehensible’, vede la partecipazione di una comunità di musicisti tra cui Laraaji, Alena Spanger e Caleb Michel.

Il risultato è un’esperienza musicale potente e coinvolgente, capace di trasformare ogni concerto in un momento unico e irripetibile.

BIG THIEF

DOMENICA 14 GIUGNO 2026 – MILANO – MAGNOLIA ESTATE

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20054 Novegro-Tregarezzo

